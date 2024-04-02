Россия возместит все: заработал международный центр компенсации ущерба из-за войны

У украинцев, пострадавших в результате полномасштабного вторжения российских войск, появилась возможность подать заявление в Реестр убытков для Украины, открывшегося в Гааге. Это можно сделать бесплатно через Дію.

Как подсчитали в Опендатаботе, за два года большой войны украинские суды приняли 397 решений о возмещении ущерба, причиненного военной агрессией РФ. Каждый год таких дел стабильно становилось больше:

в 2022 году их было 44;

в 2023 году – 262;

за первые три месяца 2024 года – 91 судебное решение.

При этом преимущественная часть решений (292) касается взысканий в пользу людей, а остальные (105) были вынесены в пользу бизнеса. Рассматривается еще 487 дел против страны-агрессора (310 было возбуждено гражданами, 177 – бизнесом).

До сих пор из-за отсутствия соответствующего механизма реальное взыскание возмещения было невозможно. Однако 2 апреля в Гааге открылся созданный в мае 2023 года Реестр убытков для Украины.

Пострадавшие из-за полномасштабного вторжения могут подать заявление бесплатно через Дію. Для этого изложенную информацию нужно подтвердить документально, предоставив необходимую информацию о себе, своем имуществе и повреждении, а также оценку ущерба и дополнительные доказательства.

Реестр был создан под эгидой Совета Европы и к нему присоединились ЕС и 43 других стран, в том числе США, Япония и Канада. Главная цель Реестра – зафиксировать все заявления об ущербе, нанесенном войной, чтобы Россия выплатила Украине и украинцам справедливые репарации.

Как уже сообщал OBOZ.UA, во время визита генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и председательствующей в Комитете министров Совета Европы министерства иностранных дел Лихтенштейна Доминик Гаслер в Украину президент Владимир Зеленский отметил важность создания Реестра убытков. Также в Киеве открылся офис в Киеве.

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