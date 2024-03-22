Зеленский встретился с чиновниками Совета Европы: о чем договорились. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и находящейся с визитом в нашей стране председательствующей в Комитете министров Совета Европы министром иностранных дел Лихтенштейна Домиником Гаслером. Среди прочего собеседники обсудили усиление сотрудничества Украины и Совета Европы.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. "Провел встречу с Генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич и председательствующей в Комитете министров Совета Европы, министерством иностранных дел Лихтенштейна Доминик Гаслер", - отметил Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также отметил важность создания под эгидой Совета Европы Реестра ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации, и открытие сегодня соответствующего офиса в Киеве.

"Ценим решение Совета Европы об учреждении Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, и открытие сегодня его Офиса в Киеве. Спасибо за значительный прогресс на пути к тому, чтобы Реестр ущерба начал эффективно функционировать. Важно, что уже скоро украинцы смогут подавать соответствующие заявления прямо в Киеве", – сказал глава государства.

Собеседники обсудили вопросы усиления сотрудничества Украины и Совета Европы в создании специального трибунала для привлечения к ответственности виновных в преступлении агрессии против Украинского государства, в частности, в рамках соответствующей Core Group, в которую уже вошли более 40 государств.

Кроме того, президент рассказал Марии Пейчинович-Бурич и Доминику Гаслеру об усилиях и инициативах Украины по возвращению незаконно депортированных Россией украинских детей. Стороны также договорились активизировать сотрудничество по созданию соответствующего международно-правового инструмента.

Напомним, президент Владимир Зеленский прокомментировал массированную российскую атаку на Украину утром 22 марта. Он отметил, что цели этого удара российских террористов крайне четки для всего мира: это электростанции и сети энергоснабжения, плотина гидроэлектростанции, обычные жилые дома и даже троллейбусы.

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