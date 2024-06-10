Финансовая разведка станет эффективнее: Госфинмониторинг подписал соглашения с тремя странами

Украина усилит обмен разведывательной финансовой информацией с европейскими партнерами. Соответствующие международные договоры межведомственного характера были заключены с подразделениями финансовой разведки Германии, Норвегии и Гибралтара.

Документы подписал глава Государственной службы финансового мониторинга (Госфинмониторинга) Украины Игорь Черкасский. Заключение соглашений прошло в рамках 30-го пленарного заседания Эгмонтской группы подразделений финансовой разведки (ПФР), проходивших со 2 по 7 июня в Париже (Франция), сообщила пресс-служба Госфинмониторинга.

"Ключевой целью заключенных меморандумов является правовое урегулирование взаимного обмена финансовой разведывательной информацией, которая есть в распоряжении подразделений финансовой разведки. Это повысит эффективность финансовых расследований", – объяснили в ведомстве.

В частности, соглашения закрепляют за сторонами ряд обязанностей. Они касаются:

вопросов конфиденциальности;

защиты информации, путей ее использования и распространения на основе принципа взаимности.

Также украинский Госфинмониторинг и подразделения финансовой разведки Германии, Норвегии и Гибралтара договорились обеспечивать сотрудничество по сбору, обработке и анализу имеющейся в их распоряжении информации о финансовых операциях, в отношении которых существует подозрение, что они касаются отмывания средств, связанных предикатных преступлений и финансирования терроризма. В целом Госфинмониторинг уже заключил 84 подобных международных соглашения.

Как сообщал OBOZ.UA, Госфинмониторинг продолжает бороться с Россией и ее пособниками в финансовой сфере. В частности, активно ведется розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов.

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