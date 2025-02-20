Россия ударила по газовым объектам в Украине, есть повреждения: Галущенко назвал цель атаки

Россия в ночь на 20 февраля совершила очередную массированную атаку на газовую инфраструктуру Украины. Есть поврежденные энергообъекты. Таким образом РФ хочет остановить добычу украинского газа и оставить страну без отопления.

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Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко. "Сегодня ночью Россия вновь осуществила очередной массированный ракетно-дроновый обстрел газовой инфраструктуры. Повреждения получили, в частности, производственные мощности", – говорится в сообщении.

Министр уточнил, что специалисты приступили к оценке повреждений и восстановительным работам, как только позволила ситуация с безопасностью. Принимаются все необходимые меры по ликвидации последствий атак и стабилизации газоснабжения.

По словам Галущенко, целью российских атак стала остановка добычи газа. Этот вид топлива необходим не только для обеспечения бытовых нужд граждан (газовые плиты), но и для централизованного отопления.

"В то время, как Россия продолжает откровенно врать о том, что не атакует гражданскую критическую инфраструктуру, мы являемся свидетелями того, как сразу несколько ракет целенаправленно атакуют объекты добычи украинского газа. Это откровенный терроризм", – заявил Галущенко.

Напомним, в ночь на 20 февраля Россия также атаковала объекты электроэнергетики, в частности в Одесской области. В результате в Одесском районе без света остается 49 тыс. абонентов. В самой Одессе – перебои с отоплением.

В целом же в Украине действуют графики отключений электроэнергии, но только для бизнеса и промышленности. Плановые отключения для бытовых потребителей пока не планируются.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в текущем и следующем отопительных сезонах рассчитывает на газ собственной добычи, но необходимость импорта тоже не исключается. Для этого "Нафтогаз Украины" разработает отдельную стратегию закупок – на случай покрытия дефицита в газотранспортной системе.

Дело в том, что в феврале-2025 в стране зафиксированы исторически низкие запасы газа в хранилищах – едва ли не впервые уровень снизился до отметки менее 10% объема хранилищ. Это и создает риски возникновения настоящего дефицита.

И хотя в сети активно распространяют фейки о плановых графиках отключения, сейчас даже в худшем из сценариев никаких ограничений для населения вводить не планируют. Вместе с тем, вероятно, при сохранении низких температур придется увеличивать импорт газа.

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