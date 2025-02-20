Россия атаковала энергообъект в Украине, возникли перебои со светом и отоплением: что происходит с графиками
Россия вновь атаковала энергетический объект в Одессе, это второй удар за два дня. В результате в Одесском районе без света остается 49 тыс. абонентов. В самой Одессе – перебои с отоплением. В целом же в Украине действуют графики отключений электроэнергии, но только для бизнеса и промышленности.
О том, что происходит в энергосистеме 20 февраля, пишет OBOZ.UA. Так, согласно сообщению ДТЭК, Россия ночью нанесла удар по энергетическому объекту компании в Одесской области.
"Враг продолжает энергетический террор Одесщины вторую ночь подряд", – отметили в компании. Там добавили, что энергетики ждут разрешения от военных и спасателей для начала аварийно-восстановительных работ.
Как уточнял начальник Одесской ОВА Олег Кипер, после последней атаки без электроснабжения остались около 5 тысяч жителей одного из районов Одессы. В результате удара также была повреждена тепломагистраль, у части абонентов отключено отопление.
"Благодаря круглосуточной работе энергетиков возобновлено электроснабжение двух котельных, которые приступили к работе, и после набора необходимых параметров теплоносителя отопление постепенно начнет возвращаться в дома тех одесситов, которые с вчера были без тепла. Запитана критическая инфраструктура. Без напряжения пока остаются 49 тысяч абонентов", – объяснил Кипер уже утром 20 февраля.
В Минрегионе подтвердили, что в городе продолжается активная работа по восстановлению тепло- и электроснабжения для потребителей. Ведомство напомнило, что в Киевском районе города круглосуточно действует 109 "Пунктов Несокрушимости".
Проблемы с отоплением возникли не только в Одессе, но и в Николаеве. Там в результате аварии на ТЭЦ после обстрела без теплоснабжения осталось 44 жилых дома. "Последствия вражеского обстрела ТЭЦ продолжаются. Утром произошла авария в системе. Отключены 44 жилых дома. Уже ведутся работы по восстановлению", – сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
График отключения электроэнергии: какой режим действует 20 февраля
Согласно распоряжению "Укрэнерго", сегодня в Украине отключают электроэнергию исключительно промышленным потребителям и бизнесу. Плановые отключения для бытовых потребителей не планируются.
При этом время действия ограничений для предприятий увеличилось. Так, 20 февраля графики применяются с 5:00 до 21:00. Для сравнения: днем ранее ограничения вводились только с 6 до 9 утра и с 15 до 22 вечера. Общее количество часов, в которые действуют графики, увеличилось с 10 до 16. Как уточнили в "Полтаваобленерго", объем ограничений не изменился. Это по-прежнему 5 очередей отключений, как и в предыдущие дни.
"Ограничения не применяются для бытовых потребителей, критической инфраструктуры, а также для предприятий, импортирующих более 60% электроэнергии для своих нужд в соответствии с правительственным постановлением", – добавили в Министерстве энергетики.
Впрочем, энергетики предупреждают: ситуация может измениться. В случае несоблюдения заданных лимитов потребления по регионам "Укрэнерго" может применить график аварийных отключений потребителей (ГАО) или график почасового отключения электроэнергии (ГПО) – они касаются бытовых потребителей.
Чтобы не пропустить важную информацию, следует проверять обновления на сайтах или других официальных страницах облэнерго:
Энергетики отдельно отмечают, что необходимость экономить электроэнергию сохраняется для всех потребителей в течение полных суток. Для этого рекомендуются не включать одновременно несколько мощных электроприборов (например, чайник и стиральную машину, плиту и фен и т. д.).
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти свои графики отключений света и разобраться с таблицами. Это может пригодиться в случае, если ограничения затронут и бытовых потребителей.
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