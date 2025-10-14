Россия проиграла суд на 253 млн евро: в чем признали виновным Кремль

Россия должна выплатить Грузии более 253 млн евро. Европейский суд по правам человека(ЕСПЧ) признал кремлевский режим виновным в нарушении прав человека в результате так называемого "укрепления линии разграничения" после войны 2008 года.

Об этом говорится в решении суда по делу "Грузия против России (IV)" от 14 октября. Собственно решение о правомерности требований грузинского правительства суд принял еще в апреле 2024 года, а теперь уточнил размер компенсаций.

Подробности решения

В постановлении говорится о систематическом характере нарушений Европейской конвенции по правам человека Россией. В частности, страну-агрессора признали виновной в:

чрезмерном применении силы;

пытках и жестоком обращении;

незаконных задержаниях;

ограничении свободы передвижения и доступа к домам земли и семьям;

запрете на обучение на грузинском языке.

Компенсации присуждены более 29 тысячам пострадавших – в течение 18 месяцев после получения выплаты правительство Грузии должно создать эффективный механизм их распределения. Впрочем, ранее кремлевская власть неоднократно отказывалась выполнять решения ЕСПЧ, принятые после 16 марта 2022 года – когда ее исключили из Совета Европы.

Несмотря на это, в ЕСПЧ напомнили, что согласно статье 46 ("Обязательная сила и исполнение постановлений") Россия по-прежнему обязана выполнять решения по событиям, которые произошли до 16 сентября 2022 года. В этот день она перестала быть участником Европейской конвенции о защите прав человека.

Следует отметить, что иск по этому делу был подан 21 августа 2018 года. В нем говорилось о "массовых притеснениях грузинского населения", а также об "административной практике задержаний, нападений и убийств" на неконтролируемых центральной властью территориях и вдоль административных границ с ними – в частности, о гибели Арчила Татунашвили, Гиги Видхозория и Давида Башарули.

Что предшествовало

В министерстве юстиции Грузии это решение назвали "исторической победой" и "логическим продолжением исторических дел, выигранных Грузией против России". В частности в прошлом страна уже получила положительные решения по делам:

"Грузия против России (I)" – Страсбургский суд обязал РФ выплатить до 10 млн евро за массовую депортацию этнических грузин и грубые нарушения их прав человека;

– Страсбургский суд обязал РФ выплатить до 10 млн евро за массовую депортацию этнических грузин и грубые нарушения их прав человека; "Грузия против России (II)" – Российскую Федерацию обязали выплатить до 130 млн евро за массовые нарушения, совершенные против граждан Грузии во время и после войны 2008 года.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Страсбургский суд признал страну-агрессора Россию виновной в катастрофе рейса МН17, которая произошла 17 июля 2014 года. Решение стало первым случаем, когда международный суд признал РФ ответственной за трагедию, во время которой погибли 298 человек.

