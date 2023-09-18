Россия полностью теряет контроль над черноморским регионом, - Омелян

Украина ведет на Черном море четкую и последовательную спецоперацию, результатом которой станет полный паралич морского флота РФ. Об этом рассказал эксминистр инфраструктуры Владимир Омелян, комментируя очередные успешные атаки наших спецназовцев.

"На самом деле мало кто понимает глубину того, что произошло во время поражения российских кораблей в бухте Севастополя. Это феноменальный успех – потому что речь идет не о самом факте уничтожения подлодки и десантного корабля, а о том, что российская ПВО была неспособна отразить этот удар. Такая сама российская ПВО защищает и Москву! Поэтому Москве стоит приготовиться: россия будет этой зимой пылать", - заметил Омелян.

Видео дня

Очередные два вражеских корабля, подбитых в акватории Черного моря, свидетельствуют о том, что Россия теряет влияние в регионе и превращается из угрозы в жертву.

"Это четкий знак, что россия полностью теряет контроль за черноморским регионом. Государство, которое хотело быть равным Соединенным Штатам или Китаю, вдруг способно лишь оборону. Каждая происходящая морская операция - это не просто вау-эффект, они имеют свою четкую логику и последовательность. И они ведут к тому, что кремль будет уничтожен", - подчеркнул Омелян.

Результатом этих операций должна быть также установка полной блокады всех российских портов, расположенных на черноморском побережье, и полное прекращение выхода не только боевых кораблей, но и торговых.

"Паралич морской отрасли российской федерации в этом бассейне возможно сделать - мы уже проводили такие операции и в Новороссийске, и в Керченском проливе. И россияне это слышали, они поняли всю угрозу, которая их ждет в дальнейшем. На самом деле это тоже один из элементов торга по зерновому коридору номер один, который россияне вроде бы не хотят восстанавливать. Они сейчас дерутся за то, чтобы у них была возможность проходить своими судами акваторию Черного моря. Пока у них такой возможности нет", - резюмировал Емельян.

На днях силы ГУР вернули под контроль Украины буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш". В ходе операции спецназу удалось захватить запас вертолетных боеприпасов и станцию "Нева", которая может контролировать движение кораблей в Черном море.

После этого Украина провела успешную операцию в порту Севастополя, поразив сразу два судна – ракетный крейсер и подлодку. Эти и другие атаки эксперты называют украинским "морским фронтом", и они стали проблемой для россиян: страхование их кораблей значительно подорожало.

Поэтому Путин пытается вернуться к формату Зерновой операции, но для Украины в этом смысле уже нет – мы способны открыть Черное море для экспорта всех видов продукции, а не только зерна, и не зависеть от контроля агрессора.