Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала главным поставщиком нефти в Китай: они предлагают самую низкую цену

Россия обогнала Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком сырой нефти в Китай в 2023 году. Китай, несмотря на западные санкции, закупил огромные объемы нефти со скидкой.

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Как пишет издание Reuters, по данным китайской таможни, в прошлом году Россия поставила в Китай рекордные 107,02 миллиона тонн сырой нефти, что эквивалентно 2,14 миллионам баррелей в день. Импорт из Саудовской Аравии, ранее являвшейся крупнейшим поставщиком Китая, упал на 1,8% до 85,96 млн тонн, поскольку ближневосточный нефтяной гигант уступил долю рынка в пользу более дешевой российской нефти.

Российская сырая нефть, которую избегали многие международные покупатели после западных санкции, большую часть прошлого года торговалась со значительными скидками по сравнению с международными базовыми ценами на фоне введенного Западом ценового ограничения.

Растущий спрос со стороны китайских и индийских нефтеперерабатывающих заводов на нефть со скидкой привел к росту цен на российскую нефть ESPO до 2023 года, превысив ограничение цены "Большой семерки" в 60 долларов за баррель, введенное в декабре 2022 года, поскольку альтернативные варианты доставки и страхования для обхода санкций стали быстро распространяться.

В то же время Саудовская Аравия с июля подняла цены на свой фирменный сорт Arab Light, что подтолкнуло некоторых нефтепереработчиков искать более дешевые грузы. Чтобы поддержать цены, Саудовская Аравия и Россия, два из трех крупнейших производителей нефти в мире, объявили в прошлом году о сокращении добычи и экспорта. Саудовская Аравия продлевает сокращение добычи на 1 миллион баррелей в сутки в этом квартале, в то время как Россия заявила, что увеличит сокращение экспорта в этом году до 500 000 баррелей в сутки с 300 000 баррелей в сутки.

Китайские нефтеперерабатывающие заводы используют посредников для транспортировки и страхования российской нефти, чтобы избежать нарушения западных санкций. Покупатели также используют воды у берегов Малайзии в качестве перевалочного пункта для подпадающих под санкции грузов из Ирана и Венесуэлы.

Как сообщал OBOZ.UA, несмотря на "нефтяные" санкции Запада, Россия получает прибыль от продажи нефтепродуктов. РФ использует различные способы и лазейки для обхода действующих уже год, с декабря-2022, энергетических ограничений.

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