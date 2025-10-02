Россия массировано ударила по железной дороге в Украине – задержки поездов превысили 4 часа: на каких маршрутах проблемы

Россия в ночь на 2 октября нанесла удары по депо "Укрзалізниці" (УЗ) в Одессе и железнодорожной инфраструктуре приграничных громад на севере страны, в частности в Конотопе. Кроме того, сохраняются проблемы с движением поездов, возникшие после вражеского обстрела Сумщины накануне – некоторые рейсы задерживаются более чем на 4 часа.

О новом обстреле утром 2 октября сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба. О задержках свидетельствуют данные специального сервиса УЗ. О причинах также информировали в пресс-службе компании.

Обстрел железной дороги 2 октября: что известно

В Одессе в результати атаки депо осколочные ранения получил машинист поезда, ему оказывается вся необходимая помощь.

В Конотопе и других громадах на севере поезда останавливались на безопасном расстоянии от зоны поражений.

на безопасном расстоянии от зоны поражений. По состоянию на утро – все составы продолжили движение, контактная сеть запитана, но есть серьезные задержки.

Какие поезда задерживаются сильнее всего

№141/142 Чернигов – Ивано-Франковск – ориентировочно на 4 часа 3 минуты;

№143/144 Сумы – Львов – также на 4 часа 3 минуты;

№111/112 Изюм – Львов – на 2 часа 22 минуты;

№101/102 Херсон – Краматорск – на час и 10 минут;

№113/114 Харьков-Пас. – Львов – на 57 минут;

№49/50 Киев-Пас. – Трускавец – на 50 минут.

Электрички изменили расписание

Вследствие вчерашних вражеских обстрелов Сумщины ограничен маршрут пригородных поездов №6101/6102. Они будут курсировать по маршруту Ворожба – Конотоп – Ворожба вместо Ворожба – Бахмач-Пассажирский – Ворожба.

При этом поезд №6101 Ворожба – Конотоп по станции Ворожба задерживается на отправление. По состоянию на 7 утра 2 октября задержка составляла 2 часа.

"Рейс не отменяется. Просим внимательно слушать объявления на станциях и вокзалах", – отметили в УЗ.

Причина задержки поездов: что произошло

Еще поздно вечером 1 октября УЗ предупреждала, что железнодорожная инфраструктура была повреждена из-за обстрелов на Сумщине. Также фиксировались обесточивания на маршрутах, из-за чего поезда просто остановились.

В зависимости от места остановки поезда, пассажиры находились или в вокзальных укрытиях, или в вагонах. Для решения проблем УЗ использовала резервные тепловозы, однако на некоторых участках сложности, очевидно, сохраняются и 2 октября. Кроме того, добавились последствия уже сегодняшних обстрелов.

1 октября российская армия нанесла удар по энергетическому объекту в Киевской области, в частности в городе Славутич. Город остался без света и частично без воды.

Также электроэнергия пропала в части громад Черниговщины. В области из-за дефицита ввели графики отключений света.

Из-за этого же обстрела на Чернобыльской атомной электростанции возникла чрезвычайная ситуация. Из-за перебоев напряжения ГСП "Чернобыльская АЭС" осталось без стабильного электроснабжения.

В целом вместо объектов генерации и распределения электроэнергии, которые ранее регулярно становились объектами для российских атак, Кремль нарастил удары по объектам "Укрзалізниці" – волна массированных атак на железнодорожную инфраструктуру началась в июле-августе.

