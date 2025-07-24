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Россия массированно атаковала ТЭС в Украине: что известно
Россия нанесла удар по одной из украинских теплоэлектростанций (ТЭС). Агрессор не прекращает попыток лишить гражданское население без света и тепла.
Об этом 24 июля сообщило Министерство энергетики. Отмечается, что атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам.
"Враг совершил массированный обстрел одной из ТЭС... Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора", – говорится в сообщении.
Детали
- Энергетики добавили, что по состоянию на 11 утра работали над ликвидацией последствий атаки.
- Информации о введении ограничений на потребление электроэнергии пока не поступало.
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