Россия массированно атаковала ТЭС в Украине: что известно

Россия нанесла удар по одной из украинских теплоэлектростанций (ТЭС). Агрессор не прекращает попыток лишить гражданское население без света и тепла.

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Об этом 24 июля сообщило Министерство энергетики. Отмечается, что атакованная станция не имеет никакого отношения к военным объектам.

"Враг совершил массированный обстрел одной из ТЭС... Такие целенаправленные атаки являются очередным доказательством террора и геноцидальной политики агрессора", – говорится в сообщении.

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Энергетики добавили, что по состоянию на 11 утра работали над ликвидацией последствий атаки.

Информации о введении ограничений на потребление электроэнергии пока не поступало.

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