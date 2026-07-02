Резкое повышение тарифов "Укрзалізниці" ударит по экспорту, гривне и восстановлению Украины, – Щелкунов

Планы по повышению грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 45 % могут ослабить украинский экспорт, оказать дополнительное давление на гривну и ухудшить перспективы экономического восстановления.

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Об этом в колонке для "Интерфакс-Украина" написал президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов.

По его словам, бизнес сегодня работает в условиях войны, дефицита кадров, дорогого финансирования, высоких энергетических затрат и рисков для безопасности. В то же время именно реальный сектор обеспечивает валютную выручку, налоги и рабочие места.

Щелкунов подчеркнул, что вопрос тарифовУкрзалізниці" уже не является чисто логистическим. Для аграриев, металлургов, горнодобывающей отрасли и производителей стройматериалов железнодорожные перевозки являются важной частью себестоимости, а значит, напрямую влияют на конкурентоспособность экспорта.

Отдельно он обратил внимание на внешнеторговый дисбаланс. По итогам первого квартала 2026 года экспорт товаров из Украины составил около $10,2 млрд, тогда как импорт достиг $23,4 млрд. Отрицательное сальдо превысило $13 млрд.

"Каждый доллар экспортной выручки становится стратегическим ресурсом", – отметил Щелкунов.

Он задал вопрос об экономическом обосновании именно такого масштаба пересмотра тарифов. По его словам, если потребность грузового сегмента оценивается в пределах 5–15%, то бизнес вправе спросить: чем объясняется повышение сразу на 45%?

Щелкунов также указал на проблему перекрестного субсидирования. По оценкам самой "Укрзалізниці", убытки пассажирского сегмента в 2026 году могут составить около 25 млрд грн, а вместе с инвестиционными потребностями дефицит может достигать 35–38 млрд грн. По его мнению, эти расходы не должны постоянно перекладываться на грузоотправителей.

Среди возможных последствий он назвал сокращение производства, уменьшение экспорта, падение валютной выручки, снижение налоговых поступлений и дополнительное давление на курс гривны.

Президент ICC Ukraine призвал правительство, министерство экономики и другие органы власти оценить макроэкономические последствия этого решения и не допустить повышения грузового тарифа сверх уровня девальвации гривны в 2026 году по сравнению с 2025 годом.

"Сегодня Украине нужна политика, поддерживающая экспортеров. Именно экспортеры являются источником валюты, инвестиций, занятости и экономической устойчивости государства во время войны", – подытожил Щелкунов.

Ранее украинские промышленные, транспортные и отраслевые ассоциации обратились к премьер-министру Юлии Свириденко и главе Офиса президента Кириллу Буданову с призывом не допустить необоснованного роста грузовых тарифов "Укрзалізниці" в 2026 году: они сообщили, что повышение на 30% приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, сокращению грузовой базы "Укрзалізниці" на 27 млн тонн, потере $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.