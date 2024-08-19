Решение проблем инвесторов поможет Украине построить до 2 ГВт 'зеленой' генерации в 2025 году, – Рыбачук

Украина сможет построить в 2025 году до 2 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики, если государство определит это направление приоритетным и будет работать над решением проблем инвесторов и поддерживать их.

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Об этом заявила Ольга Рыбачук, управляющий директор компании Elementum Energy, указывая, что у государства не хватает понимания того, что "зеленая" энергетика – это полноценная промышленная генерация государственного значения, которая может и должна стать основой восстановления.

"Готовы ли девелоперы, производители и инвесторы "зеленой" энергетики обеспечить 1-2 ГВт в 2025 году? Да. Если государство пойдет на конструктивный диалог, наконец-то сделает развитие ВИЭ приоритетом и будет стратегически руководить реформированием и построением новейшей энергосистемы в Украине, то этот потенциал станет реальностью", – сказала Рыбачук.

По ее словам, речь идет о мощностях трех-четырех Каховских ГЭС, которые могут начать работать уже в 2025 году. Она указывает, что доля "зеленой" генерации в Украине едва достигает 15%, в то время как страны ЕС ежегодно добавляют десятки гигаватт восстановительных объектов.

"Украина имеет одни из лучших в мире предпосылок для ВИЭ – потенциал солнечной и ветровой энергетики в 150 раз превышает текущий спрос на электроэнергию", – уточнила она.

Рыбачук отмечает, что у государства нет достаточно финансовых ресурсов и осталось мало времени для строительства нового поколения, и лучше с такой задачей может справиться частный бизнес.

"Это классические условия для работы частного капитала, поскольку частный бизнес скорее оперирует деньгами, имеет больше опыта и компетенций в реализации проектов и несет не теоретическую, а реальную финансовую ответственность", – добавила директор.

Она считает, что международные финансовые институты могут предоставить 2 млрд. евро финансирования, если государство начнет оперативно решать главные препятствия в развитии отрасли.

"В Украине сложно понять, кто deal captain "зеленого" восстановления, который должен отвечать за разработку плана действий и содействие инвестициям: от логистических вопросов, как привезти турбины в Одесскую область и ускорить выдачу технических условий, до коммерческих аспектов, как обеспечить хотя бы среднесрочные инструменты продаж электроэнергии, без чего невозможно спрогнозировать денежный поток", – рассказывает Рыбачук.

"Эти вопросы нуждаются в консолидированном подходе и внимании со стороны государства. Кроме того, энергорынок Украины является одним из наиболее зарегулированных секторов экономики – ценами, лицензиями, разрешениями, правилами регулирования. Он еще довольно непрогнозируемый в изменениях регуляторного поля. Убийственная комбинация", – подчеркивает управляющий директор компании.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет около 16 млрд грн и вызван недоплатами со стороны компании Энергоатом. Кроме того, еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами в ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии и, соответственно, невозможность полностью рассчитаться за услугу по увеличению доли электроэнергии с ВИЭ.

По мнению экспертов, в Украине наблюдается избыток ликвидности банков , что нужно использовать для решения проблемы многомиллиардных долгов компании "Энергоатом" на рынке электроэнергии. Отмечается, что такое решение долгового кризиса на энергорынке будет способствовать строительству "зеленого" поколения.