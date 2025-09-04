Решение НКРЭКУ по прайс-кепам позволило Украине пройти август без отключений, – Омельченко
Ситуация на энергорынке Украины улучшается, адефицит электроэнергии, который ранее наблюдался во многих городах, сейчас значительно уменьшился.
Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
"Это не только в Киеве. В большинстве городов страны не было таких больших проблем, как в прошлом году. Потому что не было дефицита мощности. А тот дефицит мощности, который существовал, он покрывался импортом.
Это прежде всего касалось и когда часов вечерних. С 6 часов вечера до 10 мы вынуждены были импортировать", – отметил эксперт.
По его словам, регуляторные изменения сделали импорт электроэнергии коммерчески более выгодным. "В принципе, НКРЭКУ сделало много в этом году с точки зрения регулирования. Надо поблагодарить, что они изменили уровень прайс-кепов. Поэтому коммерчески стало более выгодно импортировать электрическую энергию", – пояснил Омельченко.
Ранее эксперт энергетической отрасли Украинского института будущего Андриан Прокип также заявил, что цены на электроэнергию для бизнеса в Украине ниже или сопоставимы со среднеевропейскими показателями.