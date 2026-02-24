'Решение нельзя изменить': Зеленский сказал, когда Украина получит первый транш из €90 млрд

Украина получит кредит на 90 млрд евро от Евросоюза, несмотря на блокирование Венгрией предоставления этих средств. Первый транш поступит Киеву уже весной.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с медиа 24 февраля по итогам саммита Украина – страны Северной Европы и Балтии. По его словам, соответствующую информацию ему сегодня передала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии объяснила, что это решение было принято 27 членами ЕС до того, как Венгрия передумала и решила блокировать. Поэтому весной Украина должна получить первый транш.

И поскольку решение было принято всеми членами Евросоюза, его нельзя изменить.

"Сказала, что в любом случае решение было принято 27-ю. И именно поэтому решение нельзя изменить. Она сказала, что найдет инструменты, чтобы обеспечить решение. И Украина весной будет иметь эти деньги – первый транш из этих 90 миллиардов", – сказал Владимир Зеленский.

Вместе с тем президент подчеркнул, что было трудно добиться такого решения, в частности, из-за позиции Венгрии. Он поблагодарил союзников, что они все же смогли это сделать.

"Это было очень трудно. Но прежде всего это было трудно союзникам, которые на нашей стороне полностью, потому что нужно было единство, чтобы поддержать это решение. Но я очень благодарен, что этой возможностью воспользовались. И кстати, сегодня Роберта Мецола подписала этот заем в Европарламенте", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Европейского парламента Роберта Мецола подписала решение о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро в 2026 и 2027 годах. По ее словам, средства пойдут на поддержку обороны Украины, защиту безопасности и свободы, а также "достижение реального и длительного мира". Украина будет возвращать этот кредит только в случае получения репараций от России.

