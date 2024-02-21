Решение НБУ по валютной либерализации для бизнеса не повлияет на валютные резервы, – Зинченко

Решение Национального банка Украины, которым будет позволено бизнесу продавать валюту и перечислять ее за границу для обслуживания долгов, окажет положительное влияние на возможности привлекать средства для модернизации и восстановления.

Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

Он отметил, что украинскому бизнесу нужно быть ответственным заемщиком, рассчитываемым по своим долгам перед иностранными банками и владельцами евробондов. Однако существующее валютное регулирование, введенное в начале полномасштабного вторжения, создает ряд проблем.

Зинченко подчеркнул, что из-за этого бизнес обратился к правительству, а тот обратился в Национальный банк Украины с просьбой разрешить продажу валюты и дальнейшее ее перечисление за границу для расчетов по долгам, потому что это необходимо для развития производства.

"Такое положительное решение продемонстрирует уровень взаимодействия между бизнесом, правительством и НБУ, что важно во время испытаний, как сегодня. Указанное решение не может значительно повлиять на валютный баланс и валютные резервы страны, но положительно повлияет на возможности привлекать средства для модернизации и восстановления в будущем", – подчеркнул директор GMK Center.

Он добавил, что если соответствующее решение принято не будет, компании будут вынуждены рассчитываться за счет средств экспортной выручки.

"Кстати, аналогичные разрешения на международные переводы НБУ принял по отношению к государственным компаниям в июне и сентябре 2023 г. и это не привело к заметным колебаниям на валютном рынке", – подчеркнул Зинченко.

Ранее глава Нацбанка Андрей Пышный заявил, что НБУ будет двигаться по стратегии валютной либерализации.