Развитие 'зеленой' энергетики тормозится из-за 35 млрд долга перед инвесторами, – Игнатьев

Украине для быстрого развития распределенной энергетики необходимо как можно быстрее начать решение проблемы долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику, превышающую 34 млрд грн.

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Об этом заявил Станислав Игнатьев, эксперт по энергетике, председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

"На сегодняшний день перед бизнесом существует задолженность почти 34,5 миллиарда гривен от государственного предприятия "Гарантированный покупатель" за выданную в сеть электрическую энергию", – сказал он.

По его словам, это главная причина того, что частный бизнес не спешит строить распределенную генерацию.

"Поэтому у бизнеса большое недоверие к государству относительно внедрения проектов распределенной генерации", – добавил эксперт.

Он отметил, что в результате такой политики частный бизнес сосредотачивается на строительстве энергомощностей для обеспечения собственного потребления, что не влияет на усиление энергосистемы в целом.

"Бизнес строит собственные стратегии самообеспечения, то есть электростанции, которые не подключены к сетям", – пояснил Игнатьев.

Как сообщалось, по мнению экспертов, правительство, парламент и Нацкомиссия по вопросам энергетики должны спасти энергетику от паралича из-за постоянно увеличивающихся многомиллиардных долгов.