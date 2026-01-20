Развитие вопреки войне: 'Метинвест' в 2025 году освоил 11 новых видов продукции

Металлургические предприятия Группы Метинвест в 2025 году наладили производство 11 новых видов продукции, три из них - на комбинате "Запорожсталь". В целом же, за более чем десятилетие войны, группе удалось освоить 433 вида новой продукции. Это позволяет сохранять позиции на внутренних и внешних рынках и поддерживать промышленный потенциал страны.

В 2025 году компания запустила новые продукты в сегментах полуфабрикатов и сортового проката (по четыре позиции), горячекатаного рулонного и листового проката (две позиции), а также холоднокатаного проката (одну позицию). Основной объем новой продукции выпустили комбинаты "Каметсталь" и "Запорожсталь". Еще один продукт освоил болгарский прокатный завод группы Promet Steel.

На "Каметстали" наладили производство четырех видов непрерывнолитой заготовки для трубного проката, а также арматурной стали для рынков Польши и Румынии, которая соответствует требованиям национальных строительных стандартов этих стран. Кроме того, предприятие освоило выпуск мелющих шаров для горно-металлургической промышленности.

На "Запорожстали" в 2025 году начали производство новых типоразмеров горячекатаного рулонного проката и холоднокатаного проката по европейским стандартам. Эта продукция используется в строительстве, машиностроении и для изготовления металлоконструкций и фасадных систем.

В компании подчеркивают, что развитие продуктовой линейки во время войны является важной частью стратегии сохранения промышленной способности, рабочих мест и валютной выручки, а также подготовкой к послевоенному восстановлению экономики Украины.

Как известно, Метинвест Ахметова также разработал и запустил в массовое производство оборонные средства для Сил Обороны. За годы войны компания безвозмездно передала бойцам 805 стальных бункеров-укрытий для защиты бойцов, два подземных госпиталя класса NATO Role 2, первый подземный учебный хаб для военных, 300 металлических антидронових экранов для Abrams, Bradley, Т-64/72, МТ-ЛБ, трехтонный стальной панцирь для комплекса Patriot, "ловцы Ланцетов", противоминные тралы, баги и минибастионы, и 150 тыс. бронепластин.