Разблокировка расчетов украинских компаний по бондам станет логическим продолжением курса на валютную либерализацию, – Кущ

Разблокировка расчетов крупных украинских компаний по внешним долгам позволит Украине избежать парада громких дефолтов и значительного ухудшения отношений нашего государства с западными партнерами.

Об этом заявил Алексей Кущ, комментируя обращение Правительства к НБУ о продаже украинскими компаниями валют для расчетов с западными кредиторами, пишет "Телеграф".

"Национальный банк в условиях войны удивляет весь мир эффективностью поддержки стабильности на финансовых рынках. Стабильный валютный курс, устойчивость платежной системы и прибыльная деятельность банков — это безусловные достижения руководства Найбанка. Но все это может быть перечеркнуто парадом громких дефолтов крупных украинских компаний по внешним обязательствам. Разблокирование расчетов этих компаний по бондам станет логическим продолжением курса на валютную либерализацию, провозглашенного НБУ. Кроме того, это позволит избежать политических рисков в отношениях с западными партнерами, что очень важно при нынешних условиях военного положения", — отметил эксперт.

Ранее Кабинет министров обратился в Национальный банк Украины с просьбой разрешить продажу валюты ряду украинских компаний. Согласно пояснительной записке к распоряжению правительства, это решение призвано сохранить доверие западных партнеров к Украине.