Разблокировка портов для всех видов продукции увеличит валютные поступления и улучшит состояние экономики, – Кубраков

Восстановление полноценной работы глубоководных портов является самым быстрым путем улучшения экономической ситуации в Украине, поскольку доступ аграрных, металлургических и других компаний к логистике существенно расширит их экспортные возможности и увеличит валютные поступления в страну. Об этом заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков на конференции "Будущее украинского экспорта".

"Нам нужно восстановление экономики. Можно много говорить о страховании и инвестиционных проектах, мы понимаем, что это тоже важно. Но есть один фактор, который может быстро и существенно изменить ситуацию – это восстановление нормальной логистики и работы глубоководных портов Украины. В этом случае аграрный рынок зарабатывает больше, получает совсем другую маржу, может конкурировать и инвестировать.Так же металлургическая отрасль может начать работать уже не на 20-30% (от мощности – ред.), а это миллиарды долларов валютной выручки – около 1,6 млрд. дол. дополнительных поступлений ежемесячно", – пояснил министр.

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В настоящее время в Черном море действует временный коридор для гражданских судов, установленный ВМС ВСУ совместно с министерством инфраструктуры. Им уже прошли несколько судов с агро- и металлургической продукцией, заблокированных в портах Большой Одессы с начала полномасштабного вторжения, а также суда, загруженные в украинских портах уже после выхода России по Черноморской зерновой инициативе. В общей сложности, как сообщил Кубраков, речь идет о 10 кораблях.

По словам министра, в настоящее время власти ведут переговоры с правительствами США и Великобритании относительно применения механизмов, которые могут снизить стоимость страхования для грузовладельцев в Украине. Кроме того, руководство государства работает с партнерами по усилению возможностей ПВО в южном регионе, чтобы защитить портовую инфраструктуру от российских обстрелов.

"Мы ожидаем, что будет существенное улучшение ПВО по этим направлениям", - отметил он.

Ранее в Федерации работодателей Украины (ФРУ) опубликовали данные, согласно которым полная разблокировка черноморских портов Украины для всех видов грузов даст Украине рост ВВП на 15%, 200 миллиардов гривен дополнительных налоговых поступлений в год и более $25 миллиардов дополнительной валютной выручки ежегодно.

Напомним, на днях британская разведка сообщила, что разрушительные и хорошо скоординированные удары Сил обороны Украины по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе нанесли серьезный ущерб его боеспособности: российские корабли не смогут продолжать более широкое региональное патрулирование, а фактическая блокада украинских портов будет изменена.