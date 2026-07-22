Расходы растут, рынки сужаются: Украина рискует потерять миллиард долларов в металлургии

Украинская горно-металлургическая отрасль одновременно сталкивается с ростом производственных затрат и потерей ключевых рынков сбыта. Совокупная дополнительная нагрузка на предприятия оценивается в $300–350 млн в год, тогда как сокращение экспорта и внутренних продаж может привести к потерям в размере $0,9–1,1 млрд.

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Об этом говорится в аналитике GMK Center.

В первом полугодии 2026 года производство стали в Украине сократилось на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако наибольшие риски для отрасли приходятся на вторую половину года – когда одновременно вступают в силу новые европейские торговые ограничения и внутренние тарифные решения.

Один из самых серьезных вызовов – новая система тарифных квот Европейского Союза, которая вступила в силу с 1 июля. Индивидуальные квоты для украинских производителей в среднем примерно на 60% ниже фактических объемов экспорта прошлого года, а пошлина на поставки сверх квоты увеличена с 25% до 50%. Это может привести к сокращению экспорта стали на 1,3–1,5 млн тонн ежегодно и потере $850 млн – $1 млрд валютной выручки.

Дополнительное давление создает механизм трансграничной углеродной корректировки CBAM. Украинские производители из-за высокой углеродной интенсивности традиционного доменного производства платят больше, чем конкуренты, использующие электродуговые печи. Уже в 2026 году CBAM может сократить экспорт украинской металлопродукции ещё на $400–450 млн.

Одновременно украинские металлурги сталкиваются с увеличением затрат практически по всем основным направлениям. Наибольшая нагрузка связана с запланированным повышением грузовых тарифов "Укрзализныци" на 30% в августе и ещё на 15% – с начала 2027 года. Это может повысить себестоимость производства тонны стали на $20–25 и добавить предприятиям ГМК $150–180 млн расходов в год. Еще одним фактором является пересмотр тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. Предлагаемое повышение на 25%, по оценкам отрасли, означает дополнительные расходы не менее 500 млн грн в год. Также растут расходы на газ из-за новых тарифов на его распределение.

Отдельным вызовом остается дефицит персонала: большинство крупных металлургических предприятий расположены вблизи линии фронта, а мобилизация и отток населения существенно сократили доступное количество работников.

Между тем ситуация на внутреннем рынке ухудшается: в первом полугодии 2026 года импорт длинномерного проката увеличился на 68%, тогда как продажи украинской продукции сократились примерно на 100 тыс. тонн. Потери внутренних продаж в этом году могут составить еще $50–60 млн. Основной причиной называют ухудшение конкурентоспособности украинских производителей по сравнению с поставщиками из других стран, особенно из Турции и Китая.

Совокупный эффект от роста затрат на логистику, энергию, газ и уголь оценивается как минимум в $300–350 млн в год. Одновременно потери доходов из-за CBAM, новых квот ЕС и сокращения продаж на внутреннем рынке могут достичь $0,9–1,1 млрд.

В отрасли подчеркивают, что проблема заключается не только в масштабе отдельных вызовов, но и в их одновременном воздействии. И ожидают от украинских властей более активных переговоров с Европейским Союзом относительно условий применения тарифных квот и CBAM. Также они призывают не принимать внутренние тарифные решения без оценки их влияния на производство, экспорт и занятость.