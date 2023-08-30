Производители алкоголя выступили против повышения минимальных цен – заявление Ассоциации ЛВА

Легальные производители алкоголя не поддерживают повышение минимальных цен.

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Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации легальных производителей алкоголя.

Около месяца назад Минэкономики обнародовало проект постановления Кабмина о повышении минимальных оптово-отпускных и розничных цен на некоторые виды алкогольных напитков. Нелегальные производители лоббировали повышение минимальной стоимости легальных спиртных напитков, чтобы, благодаря росту цен на легальном рынке алкоголя, увеличить спрос на фальсификат. Для этого в Министерство экономики Украины подавались недостоверные данные по себестоимости производства алкоголя.

Пресс-служба Ассоциации ЛВА сообщает, что старт рассмотрения проекта о повышении минимальных цен состоялся без обсуждения с отраслью и подчеркивает, что легальные производители выступают против поднятия цен. Легальные алкогольные напитки не выдержат ценовой конкуренции с фальсификатом. При поднятии минимальных розничных цен продукция на полках для конечного покупателя подорожает автоматически, что в свою очередь приведет к увеличению объемов контрафакта, с которого не уплачивается ни один налог.

Первый вице-премьер-министр Украины, Юлия Свириденко, разобралась в ситуации и остановила попытки нелегальных участников рынка лоббировать повышение незаконным способом. Минэкономики сняли с обсуждения проект соответствующего постановления.

За последние три года теневая доля рынка алкогольных напитков снизилась почти в два раза, с 55% до 20%. Поэтому вполне понятно, что теневой бизнес пытается вернуть утраченное, лоббируя рост цен.

Покупательная способность украинцев продолжает падать, поэтому рост цен на легальные бренды приведет к уменьшению их продаж и уже в очень короткой перспективе негативно скажется на размере уплаченных налогов. Следовательно, снижение поступлений в бюджет может быть больше ожидаемого роста отчислений от поднятия минимальных цен.

"Именно существующий уровень минимальных оптово-отпускных и розничных цен позволил легальным производителям увеличить объемы уплаченных налогов в 2022-2023 годах на 10-15% по сравнению с 2020-2021 годами, а органам Государственной налоговой службы Украины выполнять план по мобилизации доходов в Государственный Украины", – говорится в заявлении Ассоциации.

В Ассоциации уверены, что повышение минимальных цен в ближайшей перспективе экономически нецелесообразно и будет иметь обратный негативный эффект. Поэтому решение снять постановление с обсуждения вполне логично и свидетельствует о глубоком понимании ситуации на алкогольном рынке.