Проблема выплаты долгов на энергорынке должна быть приоритетной в преддверии зимы – Институт будущего

Решение проблемы выплаты задолженностей на рынке электроэнергии должно быть приоритетным для Министерства энергетики, Нацкомиссии по энергетике и Комитета ВРУ по энергетике, поскольку от финансирования компаний зависит стабильность энергоснабжения и накопление резервов на восстановление энергосистемы после обстрелов.

Об этом написал Андриан Прокип, эксперт по энергетике Украинского института будущего.

Он отмечает, что благодаря встречам на уровне профильного Комитета в парламенте Энергоатом начал оплачивать свои обязательства в полном объеме, однако на конец года все равно будет долг по услуге по обеспечению доступности электрической энергии для населения на 17 млрд грн.

"Раньше уже были противоречивые сообщения от Энергоатома по уплате этого долга: "заплатим – не заплатим, потому что нет денег – дайте деньги из бюджета и тогда заплатим". Может действительно нужно, чтобы Комитет держал на контроле ситуацию?", - сказал Прокип.

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Он подчеркнул, что нынешняя долговая проблема вообще может стать существенным ударом по инвестиционной привлекательности в будущем не только сектора ВИЭ, но и всех других инвестиций в энергосектор.

"Ощущение, что проблема долгов как-то уже начала стихаться, может быть обманчивой. Ведь впереди зима, вероятные обстрелы и потенциальное сокращение объемов передачи электроэнергии, потенциальное ухудшение положения всех компаний", - добавил эксперт.

По его словам, компании должны иметь ресурс с чего платить и в поиске решений должны и дальше участвовать Регулятор, Правительство и Комитет ВРУ.

"Это, в частности, касается установления тарифа на передачу для Укрэнерго, подходов к установке прайс-кепов, видения того, как будет происходить импорт/аварийная помощь в условиях потенциального дефицита мощностей после вероятных обстрелов", - пояснил Прокип.

Ранее сообщалось, что компания "Энергоатом" с сентября обеспечивает полную оплату текущих финансовых обязанностей, частично погашает долги на энергорынке, но на конец года все равно будет 17 млрд грн долга из-за отсутствия других источников финансирования. Эксперты считают, что Кабмин должен докапитализировать" "Энергоатом" или же позволить компании выпустить облигации для того, чтобы погасить существующую задолженность на рынке электроэнергии Украины до начала отопительного сезона.