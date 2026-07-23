"Принципиальная позиция остается неизменной": в Минэнерго сообщили, будут ли повышать тарифы до окончания военного положения

В Министерстве энергетики Украины заявили, что информация о якобы запланированном повышении тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года не соответствует действительности. Меморандум с МВФ не содержит никаких обязательств по повышению цен во время действия военного положения, а мораторий на повышение тарифов остается в силе.

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Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. В ведомстве заверили, что цены на газ и электроэнергию не будут повышаться до окончания военного положения.

Что на самом деле предусматривает меморандум с МВФ

В Минэнерго пояснили, что в последнее время в публичном пространстве распространяется информация о том, будто меморандум с МВФ предусматривает повышение тарифов на газ и электроэнергию с 2027 года.

В ведомстве подчеркнули, что это не соответствует действительности.

По информации министерства, документ предусматривает лишь подготовку до конца 2026 года "дорожной карты" реформы энергетического сектора.

В Минэнерго подчеркнули, что речь идет об аналитической и плановой работе, а не о принятии решений об изменении тарифов.

Мораторий на повышение тарифов остается в силе

В министерстве подчеркнули, что принципиальная позиция государства не изменилась. И тарифы на газ и электроэнергию не будут повышаться во время боевых действий.

"В Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов, и полноценный переход к рыночному ценообразованию возможен только после завершения военного положения", — заверили в ведомстве.

В первую очередь – социальная защита

В Минэнерго также сообщили, что при подготовке "дорожной карты" в первую очередь прорабатывается механизм усиленной социальной защиты населения.

В частности, речь идет о расширении программы жилищных субсидий и введении адресной поддержки для наиболее уязвимых домохозяйств. В министерстве отметили, что этот механизм должен заработать еще до каких-либо возможных изменений в тарифной политике.

В ведомстве подчеркнули, что, как и во время предыдущих пересмотров программы сотрудничества с МВФ, меморандум лишь очерчивает возможные направления реформирования энергетического сектора и не содержит отдельного обязательства по повышению тарифов во время действия военного положения.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцам назвали тариф на газ с 1 августа 2026 года. Клиенты "Нафтогаза", а таких в стране подавляющее большинство — 98 % от общего количества абонентов, будут платить за газ по текущему тарифу — 7,96 грн/кубометр. Такая же цена будет и в последующие месяцы.

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