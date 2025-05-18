Приложение Приват24 временно не будет работать: в чем причина

В ночь на воскресенье, 18 мая, ПриватБанк временно приостановит работу своего приложения Приват24 из-за плановых технических регламентных работ. Это необходимо для обеспечения стабильности и улучшения качества обслуживания клиентов.

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Об этом сообщается на сайте банка. Отмечается, что технические работы направлены на поддержку бесперебойной работы сервиса и улучшение его функциональности для удобства клиентов.

"В ночь на 18 мая с 00:30 до 04:00 мы будем проводить технические работы. В это время вход в Приват24 и осуществление платежей будут временно недоступны. Извините за неудобства и спасибо за понимание!" — говорится в сообщении.

По итогам 2024 года клиентская база "ПриватБанка" составила 18,32 млн физических лиц и 910 тыс бизнес-клиентов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время сниженные тарифы ПриватБанка на международные переводы с валютных карт в "Приват24" на зарубежные карты будут действовать до 15 мая - банк продлил срок их работы. Размер тарифа составляет 1%, а осуществлять такие переводы можно только в двух валютах — в долларах и евро.

Еще 15 апреля некоторое время наблюдался сбой в POS-терминалах ПриватБанка. Из-за этого покупатели не могли расплатиться банковскими картами в торговых точках. На сбой одним из первых пожаловался соучредитель Monobank Олег Гороховский. Как заверили почти сразу в самом "Привате",технические сложности были кратковременными и по состоянию на 17:12 были полностью устранены.

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