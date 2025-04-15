В терминалах ПриватБанка не работали карточки: что произошло и решили ли проблему

Во вторник, 15 апреля, некоторое время наблюдался сбой в POS-терминалах ПриватБанка. Из-за этого покупатели не могли расплатиться банковскими карточками в торговых точках. На сбой одним из первых пожаловался соучредитель Monobank Олег Гороховский. Как заверили почти сразу в самом "Привате", технические сложности были кратковременными и по состоянию на 17:12 были полностью устранены.

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Об этом рассказали OBOZ.UA в пресс-службе ПриватБанка. "Наблюдались сложности при расчетах в POS-терминалах у некоторых клиентов. Извиняемся за временные неудобства. ... Сейчас все сервисы ПриватБанка, в том числе оплата картами в сети POS-терминалов, работают в стандартном режиме", – отмечали в государственном банке.

До этого, в 17:05 Гороховский пожаловался на сбой в своем Telegram-канале. "Наблюдаем проблемы при оплате нашими карточками в торговых точках Привата. Какие-то проблемы у коллег. Ждем их комментарии", – отмечал он.

После этого в анонимных ТГ-каналах начали появляться сообщения о том, что украинцы жалуются на проблемы с оплатой через расчетные терминалы. Отмечалось, что при попытке провести операцию сообщалось об "отказе банка".

Впоследствии в соцсетях ПриватБанка также опубликовали официальное разъяснение касательно своих услуг. В банке заверили, что все работает и поблагодарили клиентов за доверие.

Еще чуть позже, в 17:32 Гороховский также признал, что проблемы уже нет. "Исправили", – написал он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, британский необанк Revolut прекратил регистрацию новых пользователей в Украине. Это может быть связано с тем, что финкомпания так и не получила лицензии Национального банка (НБУ). Те, кто успел зарегистрироваться, по-прежнему могут воспользоваться услугами Revolut.

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