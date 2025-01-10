Преодоление долгового кризиса на энергорынке позволит построить в Украине 4 ГВт ветростанций к 2030 году, – Конеченков

Преодоление долгового кризиса на рынке электроэнергии позволит Украине построить 4 ГВт ветростанций к 2030 году и, таким образом, выполнить Национальный план действий по возобновляемой энергетике.

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Об этом в ходе пресс-конференции заявил Андрей Конеченков, глава правления Украинской ветроэнергетической ассоциации.

"Рынок ветроэнергетики готов выполнить Национальный план", – сказал он, уточняя, что инвесторы уже имеют портфель проектов общей мощностью 4 ГВт для начала строительства в ближайшее время.

В то же время Конеченков подчеркнул, что препятствием реализации этой стратегической для государства цели может стать долговая проблема, когда инвесторы не получили оплату за ранее сгенерированную электроэнергию.

Председатель правления УВЕА отметил, что долги перед производителями "зеленой" энергии начали нарастать в 2019 году и в конце 2024 года достигли 35 млрд грн.

По его мнению, государство уже сделало небольшое движение к тому, чтобы решить эту проблему – а именно Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила тариф на передачу для "Укрэнерго", который не позволит выращивать новые долги перед производителями в 2025 году.

По мнению экспертов, Украине для быстрого развития распределенной энергетики необходимо как можно быстрее начать решение проблемы долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику, превышающую 34 млрд грн.