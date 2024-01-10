Председателем Счетной палаты Совета назначили Песчанскую: что о ней известно

Депутаты Верховной Рады 10 января назначили председателем Счетной палаты Ольгу Пищанскую. Ранее она занимала должность главы АМКУ, а начинала свою карьеру на металлургических предприятиях Кривого Рога.

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"За" проголосовали 252 народных избранника. Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос") в Telegram.

Результаты голосования по фракциям:

"Слуга народа" – 180;

"Европейская солидарность" – 0;

"Батьківщина" – 13;

"Платформа за жизнь и мир" – 17;

"За будущее" – 10;

"Голос" – 0;

"Довіра" – 15;

"Восстановление Украины" – 10;

внефракционные – 7.

Назначение Пищанской должно было состояться еще 21 декабря, одновременно з обновлением списка членов Счетной палаты, в который вошла и сама Пищанская. Однако тогда народным депутатам не хватило голосов.

Ранее послы G7 настоятельно рекомендовали Украине избирать членов Счетной палаты только после введения новой процедуры назначения. Такую рекомендацию увязывали с тем, что "Счетная палата важна, чтобы контролировать деньги международной помощи", отмечал Железняк.

"Реформирование Счетной палаты – это шанс показать миру, что Украина хорошо распоряжается международной помощью и ресурсами собственных граждан. Назначение нового руководства должно состояться только после принятия законодательства, обеспечивающего прозрачный конкурс", – также говорилось в сообщении послов G7 от 7 декабря.

Кто такая Ольга Пищанская

Ранее Пищанская занимала должность первого заместителя главы АМКУ, также являлась главой Антимонопольного комитета (уволена 5 сентября 2023 года). В госструктуры впервые попала в сентябре 2019-го – сразу на должность первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного.

Песчанская (1975 года рождения) родилась в Узбекистане, но получила образование в Кривом Роге, а начинала карьеру на "Криворожстали", "АрселорМиттал", позже работала в "Метинвест Холдинг". Ее деятельность на частных предприятиях завершилась в 2019 году, когда Пищанская ушла на госслужбу.

С сентября 2019 по июль 2020 года Пищанская была первым замглавы АМКУ, а с 6 июля 2020 года, после отставки с поста главы АМКУ Юрия Терентьева, исполняла обязанности главы ведомства.

16 июля 2020 года Верховная Рада приняла постановление о назначении Ольги Пищанской главой АМКУ. 5 сентября 2023 года написала заявление об освобождении от должности председателя Антимонопольного комитета.

Осенью-2023 ее прочили на место председателя Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ). Но 21 ноября 2023 нардепы назначила председателем Фонда эксочельщика Ровенской ОВА Виталия Коваля.

Ранее послы G7 настоятельно рекомендовали Украине выбирать членов Счетной палаты только после введения новой процедуры назначения. Такую рекомендацию связывали с тем, что "Счетная палата принципиальна, чтоб контролировать средства интернациональной помощи", отмечал Железняк.

"Реформирование Счетной палаты – это шанс показать миру, что Украина хорошо распоряжается международной помощью и ресурсами собственных граждан. Назначение нового руководства должно состояться только после принятия законодательства, обеспечивающего прозрачный конкурс", – говорилось в сообщении послов G7 от 7 декабря.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, Счетная палата подтвердила данные о хищении на продовольствии в Минобороны во времена, когда его возглавлял Алексей Резников. Результаты аудита показали, что в министерстве непродуктивно использовали бюджетные средства на 7,43 млрд грн, а стоимость наиболее употребляемых продуктов в среднем на 30% выше рыночных.

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