Предприятия цементной отрасли Украины призвали правительство пересмотреть норму импорта 80% электроэнергии

Представители цементной отрасли обратились к правительству Украины с просьбой пересмотреть норму, согласно которой промышленность вынуждена покупать не менее 80% электроэнергии в ЕС во избежание принудительного ограничения электроснабжения.

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Об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации "Укрцемент".

Повышение необходимой нормы импорта до 80% уже привело к росту спроса, что вызвало рост цен на импорт европейской электроэнергии в Украину. При этом мощность потребления электроэнергии отечественной промышленностью значительно выше доступной мощности пересечения границы, соответственно условие использования 80% электроэнергии из ЕС технически ограничено, – указывают в Ассоциации.

"Учитывая, что производство цемента энергоемкое (стоимость электроэнергии повышает себестоимость), а его потребление происходит на внутреннем рынке и является основной составляющей для военного и гражданского строительства, просим правительство Украины вернуться к предварительной пропорции 30/70. Эта пропорция позволит обеспечить надежное энергоснабжение промышленных предприятий Украины, что будет способствовать сохранению текущих темпов восстановления экономики Украины в условиях военной агрессии РФ", – отмечают в "Укрцементе"

Ранее с просьбой правительству снизить долю импорта электроэнергии для стабильного энергоснабжения обращаются и металлургические компании и другие промышленные ассоциации. Поскольку решение было принято без обсуждения с бизнесом и оценки последствий, оно чревато остановкой промышленности, в том числе металлургических и горнодобывающих предприятий Украины.

Среди ключевых проблем, к которым в ближайшей перспективе может привести повышение квоты импорта электроэнергии до 80% – снижение уровня производства и конкурентоспособности, невозможность планирования производства, снижение поступлений госбюджета и негативные социальные последствия.

Для решения проблемы бизнес предлагает рассмотреть следующие варианты: снизить долю минимального объема импорта электроэнергии до 50%; увеличить разрешенные мощности межгосударственного пересечения; возобновить проведение долгосрочных аукционов на межгосударственное пересечение; внедрить взвешенное и обоснованное распределение обязательных объемов закупок импортной э/э между группами потребителей; предоставлять методы денежной поддержки потребителей.