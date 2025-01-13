Предложение отставки министра энергетики в Раде поддержали всего 6% депутатов

Проект постановления об отставке Министра энергетики поддержали всего 28 депутатов. Это менее 6,5% конституционного состава парламента.

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Об этом свидетельствует список авторов постановления, опубликованный на сайте Совета.

Среди подписавшихся преимущественно члены наименьшей по численности фракции "Голос" и часть представителей "Европейской солидарности".

Среди подписантов практически отсутствуют представители монобольшинства "Слуги народа". Впрочем, проект постановления подписала в частности жена скандального депутата Железняка Ольга Коваль.

Напомним, увольнение министра энергетики хочет фракция "Голос", выступающая против достройки Хмельницкой АЭС.

В комитете Совета по вопросам энергетики такое предложение "Голоса" назвал "глупостью".

Ряд энергетических компаний опубликовали заявления о недопустимости дискредитации руководства отраслью и призвали депутатов "Голоса" прекратить политические спекуляции вокруг энергетики.