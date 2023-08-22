Правительство Украины посылает недружественный сигнал потенциальным американским инвесторам, – Эрели

Решение правительственной комиссии по международной торговле, направленное против американской компании Vorex, посылает крайне недружественный сигнал потенциальным американским инвесторам и может негативно отразиться на дальнейшей поддержке Украины со стороны США.

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Об этом в статье "Предупреждение на территории украинских газовых месторождений: коррупция возвращается" для издания The National Interest пишет дипломат, посол США в Бахрейне в 2007-2011 годах Адам Эрели. Как отмечает автор, успехи американской компании Vorex на публичных торгах по поставкам труб для бурения и добычи газа для НАК "Нафтогаз" затронули интересы "Интерпайпа" Виктора Пинчука.

"Успехи компании Vorex не устраивают пронизанный коррупцией олигархический класс, горячо желающий сохранить контроль над бизнес-процессами. Первую скрипку здесь играет Виктор Пинчук – миллиардер и владелец компании Интерпайп, который даже не производит самостоятельно необходимое для Нефтегаза оборудование, но стремится поставлять товар ниже по более высоким ценам", - пишет Эрели.

Дипломат указывает, что Vorex, предложив более низкую, чем другие участники цену, победил в трех публичных торгах, которые проводил НАК "Нафтогаз". Конкурентом американской компании выступил Интерпайп, но проиграл по цене.

"Интерпайп с помощью кулуарных рычагов влияния сговорился с Министерством экономики, чтобы "сбить" своего американского конкурента. Такие шаги уже привели к тому, что в ближайшей перспективе проекты "Нафтогаза" будут свернуты", - отмечает дипломат.

Посол Эрели обращает внимание, что действия Интерпайпа и украинских правительственных чиновников посылают крайне негативный сигнал Соединенным Штатам, где на ситуацию уже обратили внимание.

"Целенаправленные шаги Интерпайпа против Vorex не остались незамеченными со стороны Государственного департамента и Конгресса. Там озабочены дерзкими действиями местного олигарха, нагло манипулирующего системой и атакующего иностранную компанию для собственной выгоды. Более тревожной ситуацию делает еще и то, что помимо выгоды для России, вопрос, а за что борются США, когда направляют миллиарды в поддержку Украины", - отмечает дипломат.

Эрели напоминает, что следствием принятого комиссией по международной торговле за закрытыми дверями решения является то, что ставка ввозной пошлины на бурильную и обсадную трубы, поставляемые для НАК "Нафтогаз" Vorex, вырастет на 52%.

"Главное, что следует из такого решения комиссии, это то, что Нафтогаз (как следствие – украинское правительство) будут вынуждены платить больше за трубу", - объясняет Эрели.

"Решение комиссии также посылает сигнал Конгрессу. Вашингтон за последние 18 месяцев потратил 76 миллиардов долларов на поддержку Украины вовсе не для того, чтобы смотреть, как бюрократы и приближенные к власти игроки пренебрегают интересами США", - резюмирует дипломат.

Напомним, ранее СМИ уже сообщали, что в Конгрессе обеспокоены тем, что украинский энергетический сектор может испытать кризис в результате неконкурентных попыток вытеснить Vorex из Украины. Соответствующее обращение было направлено в Посольство Украины в США и Министерство экономики. Американская компания Vorex победила Интерпайп в нескольких тендерах подряд, предложив более низкую цену трубе для НАК "Нафтогаз".