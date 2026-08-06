Правительство призвали немедленно отменить повышение грузовых тарифов УЗ на фоне блокировки портов

Объобъединение предприятий "Укрметаллургпром", представляющее интересы горно-металлургического комплекса Украины, обратилось к премьер-министру Сергею Корецкому с призывом отменить решение о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 30%.Как отмечается в обращении, в условиях войны металлургические и горнодобывающие предприятия работают под значительным давлением из-за близости к районам боевых действий, ограниченных логистических возможностей и ухудшения доступа к внешним рынкам. Среди ключевых факторов, влияющих на конкурентоспособность отрасли, в "Укрметаллургпроме" называют блокировку морских портов, введение Европейской комиссией квот на импорт металлургической продукции из Украины, а также действие механизма CBAM.

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В объединении отмечают, что дополнительный рост транспортных расходов может привести к сокращению производства, уменьшению валютной выручки, налоговых поступлений и негативно сказаться на экономике и национальной безопасности страны.

По оценке "Укрметаллургпрома", для производства одной тонны металлопродукции необходимо перевезти около трех тонн сырья, в частности железной руды, угля, кокса, огнеупоров и флюсов. В объединении отмечают, что во втором полугодии 2026 года расходы на железнодорожную перевозку сырья и готовой металлопродукции более чем удвоились, а использование дунайских портов и западных пограничных переходов увеличивает логистические расходы в 2–3 раза по сравнению с традиционными маршрутами.

По мнению представителей отрасли, это существенно снижает конкурентоспособность украинской металлопродукции как на внешних, так и на внутреннем рынках.В то же время в "Укрметаллургпроме" считают, что АО "Укрзализныця" имеет возможности для решения собственных финансовых проблем без дополнительной нагрузки на промышленность.В обращении объединение призывает правительство отменить решение об индексации грузовых тарифов на 30% и вернуть их к уровню, действовавшему по состоянию на 1 января 2026 года. Также предприятия предлагают сосредоточить усилия на разблокировании морских портов как ключевом условии восстановления конкурентоспособности украинского экспорта, а вопрос пересмотра тарифов рассматривать только после возобновления полноценной работы портовой инфраструктуры. По их мнению, в таком случае возможно поэтапное повышение тарифов в пределах 8–14% в течение 2026–2027 годов.

Как известно, в Украине вступил в силу приказ Минвосстановления о повышении тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 30% и унификации тарифов на перевозку пустых вагонов. Правительство приняло это решение, несмотря на прогноз ГП "Укрпромзовнексэкспертиза", согласно которому повышение тарифов УЗ приведет к потере 96 млрд грн ВВП в год, сократит грузовую базу "Укрзалізниці" на 27 млн тонн, приведет к потере $2,4 млрд экспортной выручки и 36 млрд грн бюджетных поступлений.