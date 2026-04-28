Правительство приняло решение об упрощении технического контроля для международных перевозчиков, – Кулеба

Кабинет министров принял решение об упрощении технического контроля для международных перевозчиков.

Об этом в Telegram сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

"Речь идет о перевозках для грузовиков по разрешениям Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ) – это многосторонние разрешения, которые дают возможность перевозить товары между более 40 странами. Украина является одной из самых активных в их использовании", – отметил министр.

Он добавил, что ранее перевозчики проходили две отдельные проверки, а после решения, инициированного Минразвития, остается только одна процедура техосмотра, которая одновременно подтверждает соответствие и украинским, и международным требованиям.

"Это означает меньше бюрократии, меньше затрат времени и средств и понятные правила для работы. За последние годы бизнес потратил около 300 млн грн на дублирующие процедуры. Эту нагрузку убираем. Дополнительно открываем рынок технического контроля. Выдавать сертификаты смогут все аккредитованные субъекты, а не только одно государственное предприятие. Это конкуренция, более низкая стоимость услуг и лучшее качество", – отметил Кулеба.

Министр добавил, что внедряют европейские подходы к техническому контролю:

▪️єдина классификация недостатков;

▪️чіткі правила эксплуатации транспорта;

▪️повна интеграция данных в государственную систему.

"Сертификат ЕКМТ выдается сразу после техосмотра, без дополнительных процедур. На последнее распределение разрешений ЕКМТ было подано более 21 000 грузовиков – для них это решение означает реальное упрощение работы. Это еще один шаг к интеграции с ЕС и переходу на европейские правила в транспортной сфере", – написал Кулеба.