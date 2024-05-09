Правительство готовит повышение тарифа на свет для населения до 4 грн/кВт-ч, – Кучеренко

Кабинет Министров готовится к повышению тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей.

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады по энергетике Алексей Кучеренко.

Правительство реально готовит повышение цены на электроэнергию для населения. Мой прогноз, что это произойдет с 1 июня. Я знаю, что оговаривается цена в диапазоне 3,5-4 грн. То есть примерно в полтора раза", – сказал он.

Кучеренко добавил, что еще будут проводиться дискуссии с Правительством для того, чтобы оно показало расчеты нового тарифа на электроэнергию.

"Но однажды жизнь будет балансировать саму ту ситуацию, в которой оказалась энергетика Украины", - подчеркнул нардеп.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует быстрое и существенное повышение цен на электрическую энергию.