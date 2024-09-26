Правительство должно разрешить предприятиям в зоне боевых действий бронировать 100% рабочих, – Морозов

Правительство Украины должно позволить бронировать 100% персонала предприятиям, которые официально включены в перечень территорий активных боевых действий и признаны критическими для экономики страны. Такое мнение высказал первый заместитель генерального директора компании "Интерпайп" Денис Морозов, пишет UAprom.

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"Для промышленных предприятий в городах, расположенных в зонах боевых действий, должна работать другая логика по процедуре бронирования сотрудников. Должна быть возможность забронировать не 50% коллектива, как разрешено сейчас, а полностью весь штат", – отметил он во время конференции "Украинский экспорт. Окно открывается?", которое прошло в Киеве 25 сентября.

В качестве примера он привел трубный завод "Интерпайп Нико Тьюб", расположенный в городе Никополь, официально признанный зоной активных боевых действий, поскольку ежедневно подвергается обстрелам российской армии с левого берега реки Днепр.

"Из-за этих обстрелов в Никополе осталось работать немного людей. А оставшиеся – настоящие герои. Они работают, производят продукцию, обеспечивают работу всего предприятия, уже вернувшегося к довоенным объемам производства. Поэтому текущая система бронирования половины сотрудников в таких городах как Никополь не работает", – подчеркнул Д.Морозов.

Напомним, по словам президента ОП "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, на всех предприятиях горно-металлургического комплекса Украины, которые признаны критически важными для экономики, мобилизовано в среднем 20% работников.