Правительство больше не может откладывать вопрос урегулирования маркетинговых договоров, - Заславский

Промедление правительства с принятием уже подготовленного и согласованного всеми заинтересованными сторонами решения по регулированию маркетинговых договоров на фармацевтическом рынке противоречит интересам потребителей и пациентов.

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Об этом заявил народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Юрий Заславский, пишет ТСН.

"Прошло уже больше трех месяцев с момента временного запрета действия маркетинговых договоров. За это время правительство уже давно должно было урегулировать этот вопрос. Прошли все необходимые общественные обсуждения, слушания. Все заинтересованные стороны предоставили свои рекомендации и получили соответствующие выводы. Никаких причин медлить с принятием этого решения нет", – заявил Заславский.

По мнению депутата, бездействие в этом направлении только усугубляет проблемы рынка, влияя на доступность лекарственных средств для украинцев.

"В результате этого проигрывает конечный потребитель – пациент. Он не получает справедливой цены на лекарства. А диспропорциональный дисбаланс на рынке приводит к неоправданным сверхприбылям производителей и убыткам других участников цепи поставок лекарственных средств", – добавил Заславский.

Он подчеркнул, что соответствующий проект решения, который позволит сделать лекарства доступнее, уже давно согласован и давно лежит на столе чиновников.