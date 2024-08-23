Правила расчета пенсий в Украине хотят кардинально изменить: уберут "лишние" доплаты и введут пенсионные балы

В Украине планируют ввести новую систему расчета пенсий по возрасту, чтобы избавиться от многочисленных доплат и "дотяжек" до прожиточного минимума. Предполагается, что это позволит каждому украинцу самостоятельно рассчитывать размер своей пенсии.

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Об этом рассказала министр социальной политики Оксана Жолнович. "Сегодняшняя система часто и многое подвергалась изменениям. И поэтому расчет пенсии усложнился. Она содержит массу добавок и "дотяжек", например, учитывается "дотяжка" до прожиточного минимума, "дотяжка" за стаж и т.д. Люди вынуждены идти к специалистам, чтобы вычислить свою пенсию, потому что самому это сделать почти невозможно. И мы хотим упростить этот механизм", – отметила министр в интервью.

По ее словам, сократить количество пенсионных критериев сократят до двух – годы стажа и ежемесячные страховые взносы. Эти показатели будут пересчитаны в пенсионные баллы.

Стоимость каждого балла – 30% от средней зарплаты в конкретном году. То есть, привела пример Жолнович, если человек отработал 35 лет и получал среднюю зарплату, он будет получать не менее 30% своего заработка в солидарной пенсионной системе.

Кроме того, в Кабмине предлагают ввести гарантию – если человек проработал минимум 15 лет и зашел в пенсионную систему, ему будут выплачивать не менее 30% от минимальной заработной платы того года.

"Совокупно это позволит замещение только в солидарной пенсионной системе на уровне 40% от заработка человека. В то же время, солидарный вклад в пенсионную систему составляет 18%, а мы возвращаем 40%. Это прирост в два раза – ни один банк такого прироста не дает", – заявила Жолнович.

Также, по ее прогнозам, уже в 2026 году появится накопительное пенсионное обеспечение, которое будет включать в себя обязательные и добровольные взносы. Солидарная система также останется в силе.

Ожидается, что новые правила будут приняты в начале 2025, а полное внедрение системы начнется с 2026 года. Соответствующий проект закона (№9212) уже прошел первое чтение в Верховной Раде, но был возвращен на доработку, после чего правительство внесло в него рекомендованные правки. Предположительно, обновленный законопроект будет внесен на рассмотрение парламента уже в сентябре 2024 года.

Кроме того, планируется внедрение профессиональной накопительной системы. Как отметила Жолнович, уже подготовлен соответствующий законопроект, предусматривающий балансирование этого нововведения с уменьшением налоговой нагрузки на работодателей. Это позволит работникам накапливать до 20% своего заработка в течение жизни, что вместе с солидарной системой обеспечит пенсионные выплаты на уровне 60% от заработка.

Как сообщал OBOZ.UA, сейчас украинцы с самыми маленькими пенсиями могут рассчитывать на доплату. Проектом занимается Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП ООН).

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