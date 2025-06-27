Прайс-кэпы сдерживают полноценный импорт электроэнергии в Украину, – Омельченко

В случае дефицита электроэнергии летом во время жары Украина имеет ресурсную возможность закрывать недостаток мощностей импортом. Однако действующая модель ценообразования, в частности наличие прайс-кэпов, сдерживает развитие коммерческого импорта.

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Об этом заявил Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова.

"Если будет жара, то потребление, соответственно, увеличится, и тогда нам придется больше импортировать. У нас есть, в принципе, такая опция, которая может покрыть этот дефицит мощности. Она покрывается через импорт", – сказал эксперт.

В то же время, по его словам, даже в пиковые периоды не используется весь доступный объем импорта.

"Этот импорт не полностью выбирается, он выбирается только на 30 40% в среднем. Но там есть проблема прайс-кепов, вы знаете об этом, что они не способствуют коммерческому импорту", – заметил Омельченко.

По его словам, цены в ЕС позволяют выгодный импорт даже при действующих ограничениях. Однако политика искусственного сдерживания цены, выраженная в прайс-кепах, в значительной степени нивелирует этот потенциал.

"В принципе, на сегодня в Европейском союзе и в странах Центральной Европы цены значительно ниже, чем в Украине, поэтому есть возможность импорта даже при этих прайс-кепах", – сказал аналитик.

По его мнению, без учета военных рисков, энергосистема способна пройти ближайшие сезоны без существенных ограничений. Однако полноценное использование импортного ресурса могло бы дать системе дополнительный уровень гибкости.

Напомним, эксперт по энергетике Украинского института будущего Адриан Прокип заявил, что прайс-кэпы препятствуют импорту электроэнергии в периоды пикового спроса и заставляют "Укрэнерго" закупать электроэнергию по максимальным ценам.