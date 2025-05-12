Прайс-кэпы мешают реализовывать солнечную электроэнергию, – Игнатьев

Действенность солнечной генерации сдерживается действующими ценовыми ограничениями на рынке электроэнергии – прайс-кэпами.

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Об этом заявил председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

По его мнению, солнечные электростанции демонстрируют существенный рост генерации в дневные часы, однако из-за ограничения цены электроэнергии их потенциал остается нереализованным.

"Очень часто в дневной период солнечные станции даже ограничиваются электроснабжения, поскольку прайс-кэпы не позволяют продавать эту электрическую энергию", – подчеркнул Игнатьев.

Он добавил, что несмотря на проблемы с реализацией, остается сторонником развития солнечной энергетики: "Хотя я, опять-таки, сторонник солнечной генерации электрической энергии, но есть такая проблема".

Отдельно Игнатьев отметил рост доступного импорта из ЕС: "Увеличил на сегодня "Укрэнерго" возможность поставки электрической энергии из Европы, то есть импорта электрической энергии на уровне 2,1 ГВт уже с 1 декабря".

По его словам, несмотря на ограничения со стороны Венгрии, другие страны "хотят делать бизнес с Украиной" в части поставок электроэнергии.

Напомним, народный депутат Сергей Нагорняк, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ отметил, что необходимо пересмотреть ценовые ограничения на рынке электроэнергии для стабильной работы энергосистемы летом.