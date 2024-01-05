Прайс-кепы мешают импорту электроэнергии для покрытия дефицита в системе, – Голиздра

Из-за установленных в Украине ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепы. – Ред.) Украина ограничена в возможности покрывать дефицит в энергосистеме благодаря импорту электричества.

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Об этом заявил руководитель проектов Ассоциации по энергоэффективности и энергосбережению Александр Голиздра.

Он отметил, что недавний дефицит в системе был обусловлен как похолоданием, так и выводом в ремонты энергоблоков ТЭС, в том числе и из-за обстрелов агрессора. 5-7 блоков ТЭС исправил бы ситуацию с дефицитом в энергосистеме.

"Но помехой этому стоят ценовые ограничения стоимости е\е, установленные НКРЭКУ, которые делают невыгодным импорт для трейдеров. Поскольку спотовая цена электроэнергии в часы ее дефицита в Украине в ЕС выше, чем эти прайс-кепы", – приводит издание слова эксперта.

Единственным выходом из ситуации Голиздра видит отмену или повышение прайс-кепов.

"Кстати, разрыв цен пока не такой уж неподъемный – за декабрь 2023 года индекс рынка на сутки заранее (РДН) базовой нагрузки составляет 4 101 грн/МВт-ч, а цена базовой нагрузки на западной границе Украины в рабочие дни в среднем составляет от 106 евро/МВт-ч (Словакия) до 112 евро/МВт-ч (Польша)", – говорит он.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что для бесперебойного энергоснабжения ценовые ограничения на рынке электроэнергии (прайс-кепы. – Ред.) не должны мешать импорту электроэнергии.