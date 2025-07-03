Прайс-кэпы и долги тормозят дальнейшее развитие энергосистемы, – Прокип

Чрезмерное регулирование, в частности в виде предельных цен (прайс-кепов), продолжает блокировать полноценную работу рынка электроэнергии в Украине.

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Об этом заявил Андриан Прокип, доктор экономических наук, руководитель энергетических программ ОО "Украинский институт будущего".

По его мнению, именно регуляторные ограничения являются одной из главных причин многомиллиардных долгов в секторе.

"Наиболее заметная проблема – многомиллиардные долги, которые тормозят восстановление мощностей и развитие энергосистемы. Но ключевая проблема, которая и обуславливает долги, – это чрезмерная зарегулированность", – отметил эксперт.

Прокип подчеркивает, что действующие предельные цены – это искусственное вмешательство, которое вредит рыночной логике и финансовой стабильности производителей. Прайс-кэпы были введены в 2019 году как временный инструмент, но до сих пор не отменены.

"Это как прайс-кэпы, которые должны были быть введены на 9 месяцев, но известно, что нет ничего более длительного, чем временное", – подчеркнул он.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что действующая модель ценообразования, в частности наличие прайс-кэпов, сдерживает развитие коммерческого импорта из Европы.