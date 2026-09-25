Прайс-капы остаются одним из ключевых рисков для зимнего импорта электроэнергии

Украинские компании готовятся к значительным объемам импорта электроэнергии зимой, однако действующие ценовые ограничения по-прежнему могут стать препятствием. Если цены в Европе вырастут выше установленной в Украине предельной цены, импорт станет экономически менее выгодным.

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Об этом заявила Дарья Орлова, аналитик рынка ExPro Consulting.

"То есть импорт у нас будет, он снова будет на высоком уровне. Компании к этому готовятся", – сказала Орлова.

По её словам, нынешний уровень прайс-кепов пока позволяет импортировать электроэнергию, но ситуация зимой будет зависеть от цен в Европе. Если газ существенно подорожает, вслед за ним может вырасти и стоимость электроэнергии.

"У нас все еще действуют прайс-кепы. Вроде бы они на таком уровне, что позволяют импортировать, но мы не знаем, какие цены будут в Европе зимой. Ведь если цена на газ будет очень высокой, она повлечет за собой рост цены на электроэнергию", – отметила аналитик.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко подчеркивал, что Украине нужно отказаться от ручного установления прайс-кепов и переходить к европейской модели работы энергорынка.