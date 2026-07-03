Повышение тарифов УЗ ускорит разрушение украинских дорог и мостов – ФРТУ

Планируемое повышение грузовых тарифов "Укрзалізниці" на 30 % может привести не только к потере части грузовой базы перевозчика, но и к ускоренному разрушению автомобильных дорог, которые и без того испытывают острую нехватку финансирования.

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Об этом заявил председатель Федерации работодателей транспорта Украины, первый министр транспорта Украины Орест Климпуш.

По его словам, повышение тарифов сделает железнодорожные перевозки менее конкурентоспособными, из-за чего значительная часть грузов перейдет на автомобильный транспорт. "Украина рискует одновременно потерять и грузовую базу "Укрзалізниці", и собственную дорожную сеть", – говорит он.

Климпуш отметил, что дорожная отрасль уже находится в критическом состоянии. По оценкам Государственного агентства восстановления, для надлежащего содержания и ремонта дорог в 2026 году необходимо не менее 51 млрд грн, тогда как фактически предусмотрено лишь около 4,6 млрд грн. Даже с дополнительными 3 млрд грн из резервного фонда потребность остается профинансированной менее чем на 10%.

При этом почти 38% украинских мостов находятся в ограниченно работоспособном или аварийном состоянии, а дорожные службы в этом году смогли выполнять лишь ямочный ремонт.

В то же время повышение тарифов может ускорить отток грузов с железной дороги – по оценкам экспертов, "Укрзалізниця" рискует потерять еще около 27 млн тонн грузов в год, которые в основном перейдут на автомобильные дороги.

"Каждый грузовик, переходящий с железной дороги на автомобильные дороги, многократно ускоряет разрушение дорожного покрытия, особенно в условиях перегрузки осей", – отметил он.

По словам Климпуша, экономический эффект от повышения тарифов также может оказаться отрицательным – ведь из-за сокращения перевозок "Укрзалізниця" получит значительно меньше дополнительных доходов, чем ожидает. В то время как украинская экономика рискует потерять около 100 млрд грн ВВП, а государственный бюджет – 36 млрд грн налоговых поступлений.

Главной причиной финансовых проблем перевозчика является не грузовой сегмент, который в предыдущие годы оставался прибыльным, а хронические убытки пассажирских перевозок, отметил эксперт. И подчеркнул, что вместо резкого повышения тарифов необходимо профинансировать социально важные пассажирские перевозки из государственного бюджета, оптимизировать расходы самой "Укрзалізниці" и усилить контроль за весом на дорогах.

"Повышение тарифов выше уровня инфляции в условиях войны не спасет железную дорогу, но может нанести удар по дорогам, промышленности и экономике страны", – подытожил он.