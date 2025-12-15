Повышение тарифов на распределение газа угрожает развитию распределенной генерации, – Оринчак

Резкое повышение тарифов на распределение газа может подорвать экономику проектов распределенной генерации и остановить инвестиции в критически важные для энергосистемы мини-ТЭЦ.

Об этом заявила основательница Национальной ассоциации добывающей промышленности Украины Ксения Оринчак.

По ее словам, распределенная генерация является ключевым элементом энергетической устойчивости страны, особенно в условиях войны, однако резкий рост тарифов на распределение может свести на нет положительные шаги государства в поддержке таких проектов.

"Это очень серьезный шаг. Очень серьезный риск. Потому что распределенная генерация – это наш приоритет для выживания. Мы это понимаем, для нашей энергосистемы", – подчеркнула Оринчак.

Она обратила внимание, что государство уже пошло на правильные решения для поддержки когенерационных установок в прифронтовых регионах, в частности снизила цену газа до 19 тыс. грн и сняла ограничения по присоединению объектов мощностью до 1 МВт. В то же время, по ее словам, повышение тарифа на распределение может перечеркнуть эти стимулы.

"Но если мы снижаем эту цену товара, газа в данном случае. Однако резко поднимаем цену услуг, этого распределения, то экономика этих проектов мини-ТЭЦ может посыпаться. Инвестор просто не придет", – отметила она.

Оринчак подчеркнула, что для объектов распределенной генерации необходимы специальные условия или компенсаторные механизмы по тарифу на распределение, иначе бюрократические решения могут остановить децентрализацию энергетики.

Напомним, тарифы на распределение природного газа для Операторов газораспределительных сетей на 2026 год планируют повысить с 1 апреля 2026 года. Для населения будет действовать мораторий.