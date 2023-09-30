Повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки в перспективе приведет к снижению доходов 'Укрзалізниці', – эксперт

Повышение тарифа на грузовые железнодорожные перевозки – это недальновидный шаг, который в будущем приведет к еще большим убыткам в "Укрзалізниці". Кроме того, это решение также ударит по украинским промышленникам, которые и так находятся в затруднительном положении.

Об этом заявил директор GMK Center Станислав Зинченко.

"Это системный подход. Каждый год, полгода, даже во время войны, тарифы повышаются. Мы понимаем, что доходы "Укрзалізниці" падают из-за того, что уменьшаются объемы. Но объемы уменьшаются физически из-за того, что уменьшается наша экономика. Но это путь в никуда – потому что когда у тебя уменьшаются объемы перевозок, ты увеличением тарифов объем поступающих от перевозок средств не увеличишь", – подчеркнул Зинченко.

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Он объяснил: после увеличения тарифа количество перевозок будет уменьшаться из-за того, что уменьшается экономика, а также из-за того, что становится невыгодно возить целый ряд видов продукции. Таким образом, база для тарифирования для заработка будет в очередной раз уменьшаться.

"Это путь в никуда. Это как еще меньше и меньше кормить корову, и все больше и больше доить ее. Во время войны мы понимаем, что у нас осталось не так много отраслей, которые кормят и формируют нашу экономику – аграрный комплекс, металлургия, энергетика и транспорт, который это перевозит. Но если убить и так самые пострадавшие отрасли, то что мы получим через пол года? Еще меньше грузов?", – подчеркнул Зинченко.

Он напомнил: власть Украины нарабатывает стратегию дальнейшего развития, которая предусматривает ряд необходимых реформ, в том числе длительных.

"Стратегия "Укрзалізниці" здесь непонятна. Им нужны деньги здесь и сейчас, но они не думают даже на три месяца вперед. И это в то время, когда даже президент говорит, что нужно надолго понимать, как мы будем стоять и работать во время войны. То есть непонятно, что делает "Укрзалізниця", – резюмировал Зинченко.

Напомним, на днях стало известно о намерении "Укрзалізниці" пересмотреть тарифы на грузовые перевозки и увеличить их на 20%. Год назад, в июле компания уже повышала тарифы на 70% – это привело к росту себестоимости украинской продукции и сокращению объемов производства предприятий.

В свою очередь президент Украинского национального комитета Международной торговой палаты ICC Ukraine Владимир Щелкунов заявил, что повышение тарифа на железнодорожные грузовые перевозки приведет к удорожанию себестоимости украинской продукции, а затем – к потере позиций на международных рынках сбыта. Учитывая, что промышленность и так находится в тяжелом экономическом состоянии, очередное повышение тарифов на перевозку должно быть обязательно согласовано с бизнесом.