Повышение акцизов на горючее может привести к громкому политическому скандалу, – Сиренко

За повышение акцизов на горючее, которое согласовали в Верховной Раде, заплатит в результате каждый украинец, ведь дорогой бензин повлечет рост цен на все товары и услуги. Кроме того, пока неясно целевое использование этих средств - не факт, что деньги будут использованы на армию, поэтому это повышение может привести к громкому политическому скандалу. Об этом заявил аналитик консалтинговой компании "НафтаРинок" Александр Сиренко, комментируя заседание финансового комитета ВР, где рассматривали повышение акцизов.

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"Повышения состоятся с 1 сентября в несколько этапов. Уместно ли это сейчас? Я буду последним в этой стране, кто поддержит увеличение налогов на нефтепродукты. Так как это увеличение, эту разницу заплатит никто иной, как конечный потребитель. А у нас сейчас не такая ситуация, где мы могли решать какие-то вопросы за счет высоких цен на горючее", – подчеркнул Сиренко.

В то же время он заметил: и в Верховной Раде, и из других источников раздается мнение, что якобы эти средства пойдут на армию. Но это не так – существует опасность, что эти деньги будут направлены на другие цели и тогда вообще непонятно, ради чего экономика загоняется в кризис.

"Я почитал некоторые документы и понимаю, что целевое назначение этой разницы уйдет совсем на другие цели. То есть кто-то немного приврал, и может оказаться в политическом скандале. В Верховной Раде должно быть ожесточенное обсуждение этого проекта, и нужно вернуться к главному – куда эти деньги пойдут. Если они пойдут в асфальт, и мы уже восстанавливаем Украину, в которой линия фронта движется не в нашу пользу, то у меня большие вопросы", – резюмировал Сиренко.

Напомним, Рада приняла в первом чтении закон, по которому уже с 1 июля 2024 года резко увеличивается стоимость бензина и дизеля для потребителей – как для промышленности, так и для физических лиц на АЗС. Бензин подорожает минимум на 1,5 грн/л, а дизельное топливо – на 2,0 грн/л. При том, что в мае 2022 бензин стоил 25 грн/литр. С начала полномасштабки это повышение станет уже третьим.

В свою очередь глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь заявил, что повышение акцизов на бензин и дизель – это массированный удар по предприятиям малого и среднего бизнеса, который сейчас должен пользоваться дизельными генераторами из-за отключения света. Также это ударит по населению – ведь само население будет платить больше.