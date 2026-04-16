Поставка циклотронов состоится вовремя, а тендеры Всемирного банка проходят по прозрачной процедуре, – Наталья Тугай

Основательница Protech Solutions Наталья Тугай заявила, что поставка циклотронов в Украину состоится вовремя, а участие компании в тендерах Всемирного банка осуществляется по прозрачной и конкурентной процедуре.

Напомним, ранее в СМИ появился ряд публикаций, посвященных теме поставки циклотронов и процедур закупки медицинского оборудования.

Комментируя эти заявления, Наталья Тугай отметила, что компания имеет фактические подтверждения прозрачности своей работы и готова подтвердить это конкретными примерами. По ее словам, одним из таких примеров является закупка медицинских циклотронов, тендер по которой завершился в конце 2025 года.

"Мы категорически опровергаем информацию, распространенную в отдельных публикациях. Она не соответствует действительности. Начнем с закупки медицинских циклотронов. Тендер завершился в конце 2025 года. Это была большая закупка с бюджетом более 541 миллиона гривен. Победителем стала компания Protech Solutions с предложением почти 371 миллион гривен. То есть экономия для государственного бюджета составила 171 миллион гривен. Уже сам этот факт опровергает любые заявления о якобы непрозрачности или сговоре, ведь результат тендера дал государству существенную финансовую экономию", – заявила Тугай.

Отдельно основательница Protech Solutions прокомментировала утверждения, которые распространяются в медиа о якобы отсутствии контракта с General Electric. Она подчеркнула, что эти упреки не соответствуют действительности, а контрактные обязательства по поставке циклотронов, уже находятся на этапе выполнения.

"В медиа распространяется информация, якобы Protech Solutions не имеет контракта с General Electric, а значит поставка циклотронов невозможна. Это неправда. Контракт подписан, предоплата осуществлена еще в конце 2025 года, а производитель уже запустил оборудование в производство. Согласно условиям контракта, поставка в Украину запланирована на 2027 год. Это информация, которую при необходимости можно подтвердить непосредственно у производителя", – подчеркнула она.

Также Наталья Тугай прокомментировала участие компании в тендере Всемирного банка на закупку томографов и заявила, что эта процедура является полностью прозрачной.

"Важно объяснить, как на самом деле работает эта процедура. Решение о финансировании таких закупок, как и подготовка технического задания, происходят при участии специалистов европейского офиса Всемирного банка. Именно они привлекают технических экспертов, формируют проект документации, после чего в Украине проводятся технические консультации с участием всех имеющихся дистрибьюторов и представителей производителей соответствующего оборудования. То есть это открытая консультационная процедура, к которой имеют доступ все участники рынка", – объяснила Тугай.

Она добавила, что после сбора комментариев от участников рынка документ возвращается в европейский офис Всемирного банка, где формируется окончательное техническое задание и объявляется сам тендер. Именно поэтому, по ее словам, утверждения о возможном влиянии отдельных украинских игроков на результаты таких закупок являются безосновательными.

"Принципиально важно понимать, что окончательные решения принимаются не в Украине и не отдельными игроками рынка. Их принимает Всемирный банк в рамках своей процедуры. Именно поэтому утверждения о якобы влиянии украинских специалистов или заранее определенных победителей не имеют под собой никаких оснований. В случае с закупкой томографов в торгах приняли участие восемь известных компаний. Это уже свидетельствует о наличии конкуренции. Вместе с тем процедура закупки Всемирного банка построена таким образом, что участники не видят ценовых предложений друг друга, а победителем становится тот, кто предлагает самую низкую цену и полностью соответствует техническим требованиям. Поэтому заявления о том, что Protech Solutions и General Electric якобы не соответствуют требованиям, являются безосновательными. Окончательную оценку дают исключительно квалифицированные специалисты Всемирного банка", – сказала Тугай.

Наконец основательница компании сообщила, что Protech Solutions рассматривает возможность юридического реагирования на распространение недостоверной информации для защиты деловой репутации.