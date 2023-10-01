После победы Украина может стать ключевым майнером в мире, – криптоинвестор Тронь

Несмотря на то, что сейчас на фоне наших энергетических и военных потерь доля Украины в мировом майнинге биткоина 0,15% добычи, после победы у страны будут большие перспективы в сфере майнинга – из-за невысокой цены и профицита электроэнергии.

Такое мнение в своем блоге на сайте Minfin высказал украинский криптоинвестор, основатель компании White Rock Management Сергей Тронь.

По его словам, такая скромная доля Украины в мировой добыче криптовалют не повод опустить руки и забыть о майнинге. Ведь, во-первых, в Украине недорогая электроэнергия, доказанная не одним исследованием. В частности, согласно данным International Business Times, анализировавшему цены на электроэнергию в 115 странах мира, в Украине добыча одного биткоина стоит $1852, равная 4 месту. Дешевле только в Венесуэле ($531), Тринидаде и Тобаго ($1190) и Узбекистане ($1788). США, лидер по добыче крипты, занимает 41 место с ценой $4758.

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Криптоинвестор указывает на исследование криптопортала CoinGecko, согласно которому Украина занимает первое место в Европе по выгодности в майнинге одного биткоина, который стоит $10,73 тыс. при потреблении 266 тыс. кВт-ч электроэнергии. Таким образом, в нашей стране майнинг наиболее выгоден на континенте, особенно с учетом текущего курса BTC, который стабильно держится в пределах $26-27 тыс.

Сергей Тронь называет еще одну важную мотивацию для майнинга – послевоенное восстановление.

"К сожалению, после победы в стране будет множество разрушенных и поврежденных предприятий, в том числе и крупных промышленных. Власти объявили цифру более 400 таких предприятий, однако неизвестно, кто еще терпит убытки от действий врага. Уже сейчас очевидно, что большое количество потребителей энергии для наших электростанций значительно уменьшилась. Это не значит, что промышленность не будет восстанавливаться - конечно, восстановление произойдет со временем", - пишет криптоинвестор.

По его словам, все это время электростанциям потребуются крупные потребители, которыми могут стать майнеры. Этому процессу способствует и принятие профильного законодательства и урегулирование этого бизнеса.

Сергей Тронь обращает внимание на то, что кроме добычи биткоина приобретают популярность еще и другие монеты – например, разнообразные альтокины, такие как Peercoin, Zcash, Vertcoin.

Предприниматель не советует поставить майнинг на паузу в ожидании окончания войны.

"Победа в войне точно будет за нами, но не стоит ее ждать. Нужно постоянно развиваться и всегда быть в курсе событий на крипторинку, развитие которого не останавливается. Лучший способ – заняться дата-аналитикой. Направление непростое, но на него стоит потратить время . Кому-то придется учиться всему с нуля, а кому-то серьезно подтянуть свои знания/навыки", – утверждает Сергей Тронь.

По его мнению, следует начать с изучения открытых отчетов, а также получать информацию на профильных платформах CryptoQuant и GlassNode.

По мнению основателя White Rock Management, анализ данных позволит идентифицировать движение крупных игроков, отслеживать изменения на кошельках майнеров и расшифровывать их скрытые сигналы, делать правильные выводы об изменениях объемов транзакций, идентифицировать долгосрочные тенденции и предусматривать изменения цены в данный момент и долгосрочной перспективе.

"Сбор информации, тщательный анализ и правильные выводы - залог успешной торговли и заработков в моменте и в будущем. Ну и, конечно, стабильная база для восстановления майнинга", - резюмирует Сергей Тронь.