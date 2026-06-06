После 15 часов блэкаута: на ЗАЭС восстановили внешнее электроснабжение – МАГАТЭ

6 июня на оккупированной россиянами Запорожской атомной электростанции восстановили внешнее электроснабжение после 15-часового блэкаута. Это был 18-й случай полного отключения, во время которого приходилось подключать аварийные генераторы.

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Об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии в соцсети Х. Там отметили необходимость проведения запланированных ремонтов линий электропередачи .

Что известно

"Сегодня утром на ЗАЭС было восстановлено внешнее электроснабжение после 15-часового перебоя, во время которого станция была вынуждена использовать аварийные дизельные генераторы для охлаждения шести остановленных реакторов", – говорится в заметке.

Это был 18-й случай прекращения внешнего электроснабжения во время полномасштабной войны и один из самых длительных. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что это свидетельствует о чрезвычайной уязвимости электросети. Он отметил необходимость срочного проведения запланированных ремонтов линий электропередачи под защитой соглашения о прекращении огня, заключенного при посредничестве МАГАТЭ.

Что предшествовало

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в пятницу, 5 июня, сообщило, что добилось заключения временного локального перемирия между Украиной и Россией, что позволит провести ремонт линии электропередачи к Запорожской АЭС.

"Локальное перемирие, достигнутое при посредничестве МАГАТЭ, вступило в силу сегодня на линии фронта вблизи ЗАЭС, что позволит провести необходимый ремонт линии электропередачи с целью предотвращения угрозы ядерной аварии", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZ.UA сообщал о том, что временно оккупированная Запорожская АЭС в течение последних двух месяцев зависит от одной линии внешнего электроснабжения и есть необходимость в проведении ремонтных работ.

Также мы писали о том, что 26 апреля президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Рафаэлем Гросси. Стороны обсудили возможности вернуть Запорожскую атомную электростанцию под контроль Украины.

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