Почему 'серые' казино опасны для украинцев: как правильно выбрать, где можно играть и почему это важно

В Украине действующей регулировки недостаточно, чтобы заставить все онлайн-казино выйти из тени. Часть компаний получила лицензию, платит налоги и выполняет все правила и соблюдает ограничения. Остальные же продолжают работать бесконтрольно, не несут ответственности перед бюджетом, не платят налоги и фактически искажают ситуацию на рынке.

О том, как работает рынок азартных игр и почему нельзя выбирать "серые" компании, читайте в материале OBOZ.UA.

Значительная часть казино в Украине работает нелегально: почему это плохо и как определить безопасное

"Оценить судьбу "серых" онлайн-казино на рынке азартных игр сложно из-за их природы, ведь многие из них работают вне правовых рамок и не подлежат официальному учету", – рассказывает OBOZ.UA директор ООО "Казино ЮА" Александр Бабенко. Он уверен: нелегальный рынок может составлять значительную часть.

Нелегальные казино:

не выполняют норму украинского законодательства. Следовательно, не гарантируют безопасную игру, не противодействуют лудомании, могут использовать несертифицированные игры, обманывать клиентов, на нихнельзя пожаловаться регулятору;

Следовательно, не гарантируют безопасную игру, не противодействуют лудомании, могут использовать несертифицированные игры, обманывать клиентов, на нихнельзя пожаловаться регулятору; не платят за лицензию, не платят налоги. Казино, как и любой другой бизнес, в условиях полномасштабной войны своими налогами поддерживают обороноспособность страны. "Серые" казино не платят никаких налогов;

Казино, как и любой другой бизнес, в условиях полномасштабной войны своими налогами поддерживают обороноспособность страны. "Серые" казино не платят никаких налогов; не защищают персональные данные и не противодействуют мошенничеству. Если легальные казино гарантируют, что данные игроков защищены, к ним не получают доступ мошенники, "серые" казино ничего не гарантируют.

Если легальные казино гарантируют, что данные игроков защищены, к ним не получают доступ мошенники, "серые" казино ничего не гарантируют. искажают конкурентные условия. "Белые" казино выполняют законодательные ограничения, платят налоги. А их "серые" конкуренты фактически освобождены от этой обязанности.

Самое главное – убедиться, что у онлайн-казино украинская лицензия. Некоторые "серые" компании показывают лицензии вроде бы полученные в разных странах мира, утверждая, что именно эта иностранная лицензия и является гарантией защиты прав игроков. Однако для работы в Украине казино должно получить именно украинскую лицензию от Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ). Список компаний, а также сайтов, на которые распространяется эта лицензия, можно увидеть здесь.

Легальное казино обязательно проверит ваши данные и убедится, что вам не меньше 21 года. Такие онлайн-казино обеспечивают сложные системы защиты персональных данных, гарантируют, что все игры соответствуют заявленным техническим характеристикам.

Если вы выбираете "серое" казино, у которого нет украинской лицензии, вы не только рискуете, что ваши права потребителя могут быть нарушены, но и поддерживаете тех, кто не платит налоги в украинский бюджет и, таким образом, не участвует в финансировании обороны страны.

"В текущем году компания Casino.ua заплатила в госбюджет более 62,9 млн грн в виде налогов и платежей за продление действующей лицензии для легального оперирования на рынке Украины, а это свидетельствует о том, что казино работает в легальном поле и выполняет требования законодательства, что должно положительно влиять на доверие игроков", – рассказывает директор ООО "Казино ЮА".

Что нужно изменить на рынке

Если не обеспечить равные условия, то создавать прозрачный и удобный для клиентов рынок азартных игр будет очень сложно. Во всем мире казино помогают пополнять бюджеты стран, где они работают, создают вокруг себя инфраструктуру. Онлайн-казино помогают развивать рекламный рынок, IT, создают рабочие места.

Если же разрешить рядом с "белыми" казино "серые", это может привести к целому ряду проблем. "Важно иметь понятные и справедливые правила игры, регулирующие деятельность азартных игр. Это включает лицензирование операторов, контроль за их деятельностью и установление жестких санкций за нарушение. Многие страны пересматривают и обновляют свои законы об азартных играх, чтобы закрыть лазейки, которые могут использовать теневые операторы", – объясняет Александр Бабенко.

Могут помочь:

контроль и мониторинг. Использование технологий для мониторинга азартных игр в интернете и на наземных площадках, а также подключение сотрудничества с финансовыми учреждениями для выявления подозрительных транзакций;

Использование технологий для мониторинга азартных игр в интернете и на наземных площадках, а также подключение сотрудничества с финансовыми учреждениями для выявления подозрительных транзакций; образование потребителей . Информирование населения о рисках, связанных с "серыми" казино, может снизить спрос на их услуги. Образование о легальных альтернативах также важно;

. Информирование населения о рисках, связанных с "серыми" казино, может снизить спрос на их услуги. Образование о легальных альтернативах также важно; сотрудничество с правоохранительными органами. Эффективная борьба с нелегальными операторами часто нуждается в тесном сотрудничестве между регуляторами и киберполицией, поскольку необходимо внедрить блокировки доступа к сайтам "серых" казино на уровне провайдеров интернет-услуг (ISP);

Эффективная борьба с нелегальными операторами часто нуждается в тесном сотрудничестве между регуляторами и киберполицией, поскольку необходимо внедрить блокировки доступа к сайтам "серых" казино на уровне провайдеров интернет-услуг (ISP); международное сотрудничество. Многие "серые" казино могут действовать на международном уровне, важно налаживать сотрудничество между странами для борьбы с транснациональной преступностью.

Например, в Швеции была введена новая система лицензирования, которая позволила легализовать рынок и обеспечить контроль за операторами. Великобритания пошла на изменения в законодательстве, которые касаются азартных игр, включают жесткие требования к рекламе и защите потребителей.

Используя международный опыт, инвестируя в образование украинцев, усиливая контроль и санкции за нарушением правил, Украина также может построить рынок, который будет прозрачно работать.