Первые этапы долгосрочных аукционов прошли успешно – Минэнерго

Министерство энергетики положительно оценило результаты первых двух этапов специальной сессии по продаже электроэнергии по долгосрочным двусторонним договорам. Все выставленные объемы были полностью реализованы, а торги подтвердили высокий интерес участников рынка к новому механизму, отметили в ведомстве.

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Аукционы проходили по инициативе "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". На торгах продавалась электроэнергия с периодами поставки август–сентябрь и август–декабрь 2026 года.

"Энергоатом" реализовал 405,7 тыс. МВт·ч по средневзвешенным ценам от 5 012,53 до 6 255,64 грн/МВт·ч в зависимости от периода поставки. "Укргидроэнерго" продало 56,5 тыс. МВт·ч по ценам от 4 700 до 6 336,07 грн/МВт·ч.

В торгах 13–14 июля приняли участие 53 компании, победителями стали 21 участник. В ходе сессий 20–21 июля участвовали 28 компаний-покупателей, а победу одержали 15 участников.

"Все выставленные на продажу объемы электроэнергии были полностью реализованы, а результаты торгов подтвердили высокий интерес участников рынка к новому механизму", – говорится в сообщении Минэнерго.

В министерстве подчеркнули, что долгосрочные аукционы дают участникам возможность заблаговременно планировать закупку электроэнергии, а государственным производителям – прогнозировать доходы.

"Введение долгосрочных аукционов создает более прогнозируемые условия для работы участников рынка, повышает предсказуемость доходов государственных производителей и способствует развитию конкурентного и прозрачного рынка электроэнергии в Украине", – добавили в ведомстве.

Напомним, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что цена на электроэнергию на первых долгосрочных аукционах государственной генерации сформировалась на конкурентной основе. По его словам, аукционная цена представляет собой совместную оценку продавцов и покупателей относительно будущего баланса рынка.